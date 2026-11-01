Alexuc și Gabi Torje au câștigat jocul de amuletă din semifinala Asia Express și premiul de 1.000 de euro. Cu ce echipă s-au confruntat și cum s-a desfășurat proba?

Cine a câștigat amuleta în semifinala Asia Express. Lupta dintre echipe a fost mai intensă ca niciodată | Antena 1

Alexuc și Gabi Torje au fost surprinși să vadă că Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au reușit să se califice la jocul de amuletă. Cei doi concurenți se așteptau ca Valerie Lungu și Alex Gîlcă să fie cei care vor ajunge în această etapă a competiției, însă echipa formată din cele două concurente le-a luat-o înainte și a obținut un loc în confruntarea pentru premiu.

Ce echipă a câștigat amuleta

Cele două echipe au avut parte de o probă dificilă, care le-a pus la încercare atât rezistența, cât și îndemânarea. Concurenții au fost nevoiți să poarte costume inspirate de recruții din armata imperială a Chinei, ținutele atrăgând imediat atenția participanților.

Mirela Vaida a fost impresionată de costumația primită și nu a ezitat să-și exprime entuziasmul înainte de începerea jocului.

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„Suntem ca niște războinici”, a spus concurenta.

Nici Alexuc nu a trecut cu vederea ținutele pregătite pentru această provocare, fiind la fel de încântat de echipamentul pe care l-a primit.

„Costumul ăsta e ceva ce și-ar dori oricine”, a afirmat acesta.

Dincolo de apariția spectaculoasă, jocul de amuletă s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dificile momente ale semifinalei.

Lupta dintre echipe a fost mai intensă ca niciodată

Cele două echipe s-au confruntat într-o probă solicitantă, în care fiecare mișcare și fiecare secundă au contat. Miza a fost importantă, mai ales că în această etapă a competiției orice avantaj poate face diferența în drumul spre marea finală.

Deși confruntarea a fost una strânsă, la final doar o singură echipă a reușit să se impună. Alexuc și Gabi Torje au fost cei care au câștigat jocul de amuletă, obținând astfel un avantaj important în semifinala Asia Express.

Victoria le-a adus și premiul în valoare de 1.000 de euro oferit de Kaufland. Cei doi au reușit să treacă peste provocările jocului și să plece cu amuleta, în urma unei lupte intense cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Alexuc și Gabi Torje au mai făcut un pas important în competiție, în timp ce celelalte echipe trebuie să se concentreze pe următoarele probe. În semifinală, lupta pentru calificarea în marea finală devine tot mai intensă, iar fiecare avantaj câștigat poate cântări decisiv.