Pelerinaj Sfânta Parascheva 2024. Ce schimbări se fac pentru pelerinii care vin să se închine la moaștele Sfintei Parascheva

Pe data de 14 octombrie în calendarul creștin ortodox este prăznuită Sfânta Parascheva, iar pelerinii din întreaga țară merg la racla cu moaștele sfintei la Iași.

La Iași au început deja pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva 2024 când sunt așteptați sute de mii de pelerini din întreaga țară.

Ca în fiecare an, pregătirile sunt în toi pentru primirea enoriașilor care doresc să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Mulți dintre ei vin de la sute de kilometrii distanță, cu autocare, în grupuri organizate, pentru a o preamări pe Sfânta Parascheva și pentru a se ruga la racla cu moaștele sale.

Ce schimbări se fac anul acesta la Mitropolia Moldovei și Bucovinei cu ocazia Pelerinajului de Sfânta Parascheva 2024

În acest an, la Iași sunt împlementate niște schimbări pentru a facilita așteptarea la coadă a pelerinilor. Din anii trecuți, cei care se ocupă de organizarea pelerinajelor știu deja că așteptarea la cozile kilometrice i-au obosit pe pelerini, în special pe cei care suferă de anumite probleme de sănătate și vin să se roage la Sfânta Parascheva. Sfânta Cuvioasă Parascheva este ocrotitoarea Moldovei și a celor săraci.

Articolul continuă după reclamă

Deja a început împodobirea baldachinului în care marți, pe 14 octombrie, va fi depusă racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Prascheva, la care se vor închina suta de mii de pelerini, atât din țară, cât și de peste hotare. De împodobirea baldachinului se ocupă de 21 ani o familie de florari din Bucureşti.

Citește și: Programul Sărbătorii Sfintei Parascheva 2024. Când începe pelerinajul la Iași și ce trebuie să știe credincioșii

"Culorile de anul acesta exprimă, în primul rând, bucuria. E un colorit uşor diferit. Ne dorim să îmbrăcăm altfel acest baldachin. Avem trandafiri roz în două variante, avem trandafiri albi, galbeni, avem două varietăţi de crini. Ne dorim să îmbrăcăm anul acesta baldachinul încât să bucure pe toată lumea şi, bineînţeles, pe Sfânta Cuvioasa Parascheva. Nu o facem decât pentru bucuria oamenilor", a declarat Ion Buştei, potrivit Agerpres.

Pelerinajul la Mitropolia Moldovei și Bucovinei cu prilejul Hramului Sfintei Parascheva a început deja de astăzi, 8 octombrie, când a început la ora 06.00 dimineața citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. În curând urmează să fie aduse la Muntele Athos și moaștele Sfântului Pantelimon care vor fi depuse lângă racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

"Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2024 ca 'an omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor, şi an comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi'. Am dorit să oferim pelerinilor bucuria de a se întâlni la Iaşi cu un sfânt taumaturg, adică unul prin care Dumnezeu săvârşeşte vindecări şi aduce multă alinare celor afectaţi de felurite boli", a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, preotul Lucian Apopei.

Anul acesta are loc o altă shcimbare cu privire la organizarea pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Sunt puse la dispoziție două linii telefonice pentru pelerini, iar programul de funcționare este non-stop. Pelerinii pot suna pentru a cere informații cu privire la ce se întâmplă la pelerinaj.

Citește și: Trei zodii ocrotite de Sfânta Parascheva în luna octombrie. Ce le aduce această perioadă de transformare

„Credincioşii aflaţi în pelerinaj la Iași pot apela la orice oră din zi şi din noapte la numerele de telefon 0757.57.91.00 şi 0757.03.34.66 pentru a cere informaţii referitoare la organizarea pelerinajului, organizarea slujbelor, despre procesiunea Calea Sfinţilor sau alte informaţii.

Aceste numere de telefon sunt exclusiv dedicate Sărbătorii Hramului Sfintei Parascheva”, a declarat, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, preotul Lucian Apopei.

Pentru a eficientiza fluxul pelerinilor care stau la coadă, la Mitropolie vor fi prezenți mai mulți voluntari dispuși să ajute.

„Vor fi o mie de voluntari, iar 300 de preoţi se vor afla printre pelerini. În ceilalţi ani s-a simţit nevoia prezenţei preotului printre oameni. În preajma zilei de 14 octombrie timpul de aşteptare va fi mare, iar prezenţa unui preot este binevenită”, a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.