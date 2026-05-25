Semifinala Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Veste neașteptată despre prima probă a semifinalei. Cine și-a făcut apariția în platou

Semifinaliștii au primit o veste neașteptată despre prima probă a semifinalei de la Chefi la cuțite sezon 17, de pe 25 mai 2026. De altfel, o premieră a avut loc în bucătăria show-ului culinar.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 21:45 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 21:33
După momentul emoționant, Irina Fodor a luat prin surprindere pe toată lumea cu un anunț despre prima probă din semifinala Chefi la cuțite sezonul 17, de pe 25 mai 2026. Toți au făcut ochii mari când au aflat tema.

„Știu că am început cu emoții mari, dar să știți că ele doar vor crește! Această probă este, după părerea mea, cea mai impresionantă probă de semifinală din toate sezoanele Chefi la cuțite!”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

„E clar! A început bine!”, a fost reacția lui chef Ștefan Popescu.

„Ce ne așteaptă?!”, a mai adăugat chef Richard Abou Zaki.

„Prima probă a semifinalei are ca juriu un singur degustător!”, a mai adăugat Irina Fodor. Anunțul a fost o surpriză pentru toți aflați în platou.

„Ce naiba se întâmplă?! Cum adică un singur degustător? Doar unul?”, a mai zis chef Richard Abou Zaki.

„Iar acum pregătiți-vă și țineți-vă bine! (...) O să fie o semifinală specială și unică!”, a mai adăugat Irina Fodor.

Cine și-a făcut apariția pentru prima dată într-un platou din România, chiar în semifinala Chefi la cuțite sezon 17

Cel care va degusta preparatele echipelor din semifinală este chiar Mauro Uliassi. Celebrul bucătar și-a făcut apariția pentru prima dată într-un platou de filmare din România, iar concurenții au fost fascinați de prezența lui.

Nici chefilor nu le-a venit să creadă că îl pot cunoaște în persoană pe Mauro Uliassi. Chef Richard Abou Zaki a fost extrem de entuziasmat de vestea primită de la Irina Fodor.

„Mie mi-a stat inima pentru că este o onoare! Nu știu, este ceva ce doar poți să visezi!”, a mărturisit chef Orlando Zaharia.

„Iar acum este timpul să aflați tema, deși Mauro a dat deja un indiciu! Trebuie să creați un dish dedicat vânatului, dar cu un touch marin care să fie discret, elegant, o adiere care să ne aducă aminte de briză. Să vină cloșurile! O să găsiți niște ingrediente speciale! Vorbim despre proteine care vor fi protagonistele voastre. Chefi, vă repet! Nu aveți voi să spuneți nimic!”, a mai adăugat prezentatoarea TV despre prima probă din semifinala show-ului culinar.

„E nivel foarte înalt!”, a evidențiat Andreea din echipa bordo.

După ce l-au cunoscut pe Mauro Uliassi, semifinaliștii au mai fost luați prin surprindere de un nou anunț. Aceștia și-au ales singuri ingredientele, dar într-o anumită ordine, în funcție de numărul pe care îl au pe bilețelele extrase. Unii au avut noroc, în timp ce alții au trebuit să îi regândească strategia.

Un lucru este cert, concurenții au luat decizii sigure pentru că dorința de a merge în finala show-ului culinar este foarte mare.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Marea Finală a sezonului 17 are loc marți, 26 mai 2026. Rămâi pe a1.ro pentru a afla finaliștii show-ului culinar.

