Tradiții de Buna Vestire care îți pot aduce noroc tot anul. Ce respectă românii cu strictețe

Află ce tradiții de Buna Vestire aduc noroc și prosperitate tot anul. Obiceiuri respectate de români pe 25 martie 2026 și semnificația acestei sărbători importante.

Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 17:40 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 17:42
Unele tradiții de Buna Vestire îți pot aduce noroc pe tot parcursul anului. Românii le respectă cu strictețe pentru a avea parte de prosperitate, sănătate și liniște sufletească.

Pe 25 martie 2026 are loc una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Buna Vestire marchează momentul în care Fecioara Maria a aflat că îl va naște pe Iisus Hristos. În această zi specială, credincioșii din România sărbătoresc cu respect și își îndreaptă gândurile către semnificația profundă a acestui eveniment religios.

Buna Vestire este cu atât mai importantă cu cât are loc în perioada Postului Paștelui. Cu toate acestea, pe 25 martie există dezlegare la pește, ceea ce înseamnă că credincioșii pot consuma acest aliment. În tradiția populară se spune că persoanele care mănâncă pește în această zi vor avea parte de sănătate și spor tot anul.

Cum mai este cunoscută sărbătoarea de Buna Vestire

Sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de Blagoviștenie, o denumire veche păstrată mai ales în mediul rural. De-a lungul timpului, în jurul acestei zile s-au conturat numeroase obiceiuri și superstiții, transmise din generație în generație.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții spune că nu trebuie să ieși flămând din casă în ziua de Buna Vestire, deoarece acest lucru ar putea atrage ghinionul. De asemenea, este important să eviți certurile și conflictele, pentru a avea un an liniștit și lipsit de probleme.

În unele zone din Muntenia, femeile pun dimineața, în fața ușii, pâine, sare și apă. Acestea sunt considerate simboluri ale belșugului și ospitalității. Se spune că pâinea și sarea trebuie oferite ulterior de pomană unei persoane nevoiașe, pentru a atrage binecuvântarea divină.

Tradițiile diferă de la o regiune la alta. În anumite zone din Transilvania, în ajunul sărbătorii se pregătește o oală cu jar și tămâie. Persoana care se trezește prima trebuie să pună tămâia peste jar și să înconjoare casa de trei ori, pentru a alunga spiritele rele și a proteja locuința.

Un alt obicei popular este legat de cântecul cucului. Se spune că, dacă auzi cucul cântând pentru prima dată în ziua de Buna Vestire, este bine să fii atent la direcția din care vine sunetul. Dacă pasărea cântă în spatele tău, ar putea fi semn de ghinion. În schimb, dacă o auzi din față, se crede că vei avea noroc.

Totodată, există și credința că numărul de cânturi ale cucului poate indica numărul de ani rămași până la un moment important din viață sau chiar durata vieții, deși această superstiție este privită mai degrabă ca o curiozitate populară.

Indiferent de regiune, tradițiile de Buna Vestire reflectă dorința oamenilor de a atrage binele și de a începe primăvara cu speranță. Respectarea acestor obiceiuri este, pentru mulți români, o formă de conectare cu rădăcinile și credința strămoșească.

