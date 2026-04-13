Ce e bine să faci în a treia zi de Paște ca să ai noroc tot anul. Tradiția care trebuie respectată în Marțea Albă

Află ce trebuie să faci în Marțea Albă pentru noroc și prosperitate tot anul. Tradiții, obiceiuri și interdicții importante din a treia zi de Paște.

Află ce trebuie să faci în Marțea Albă pentru noroc și prosperitate tot anul. Tradiții, obiceiuri și interdicții importante din a treia zi de Paște. | Shutterstock

Te întrebi ce este bine să faci în a treia zi de Paște pentru a avea noroc tot anul? Tradițiile populare și obiceiurile religioase spun că această zi are o încărcătură specială și că anumite gesturi simple îți pot aduce prosperitate, liniște și binecuvântare. Marțea Albă, parte din Săptămâna Luminată, este considerată o zi în care bucuria Învierii se prelungește, iar faptele bune sunt răsplătite.

Ce e bine să faci în a treia zi de Paște ca să ai noroc tot anul

Marțea Albă are o semnificație aparte pentru creștinii ortodocși. Sărbătorile pascale țin trei zile, însă întreaga Săptămână Luminată este marcată de o atmosferă de sărbătoare. Marțea Albă este trecută cu cruce roșie în Calendarul Ortodox, ceea ce înseamnă că este o zi în care nu se lucrează și în care credincioșii sunt îndemnați să se concentreze pe rugăciune, liniște și relațiile cu cei apropiați.

În această zi nu este bine să faci treburi gospodărești, precum spălatul, cusutul sau muncile grele. Tradiția spune că aceste activități aduc ghinion și pot tulbura armonia sărbătorii. De asemenea, nu este recomandat să te cerți sau să porți gânduri negative, deoarece se crede că starea ta din această zi se poate reflecta asupra întregului an.

Citește și: Când se poate spăla în Săptămâna Luminată. În ce zile nu ai voie să faci activități casnice

Un obicei important în Marțea Albă este datul de pomană. Se spune că este bine să oferi pască, ouă roșii și vin roșu, în special pentru sufletele celor adormiți. Acest gest este considerat aducător de noroc și binecuvântare pentru tine și familia ta. În unele zone ale țării, oamenii obișnuiesc să împartă din bucatele rămase de la masa de Paște, ca semn de recunoștință și generozitate.

Tradiția care trebuie respectată în Marțea Albă

Tot în această zi, există tradiția de a păstra firimiturile de la masa de Paște și de a le îngropa în pământ. Se spune că acest gest simbolic aduce rod bogat și protejează gospodăria de rele. Este un obicei vechi, păstrat mai ales în mediul rural, dar încă respectat de cei care cred în puterea tradițiilor.

Marțea Albă este și un prilej de vizite și revederi. Oamenii merg la rude și prieteni, ciocnesc ouăle rămase de la Paște și petrec timp împreună. Este o zi dedicată reconectării, iertării și bucuriei împărtășite. Atmosfera este una caldă, iar gesturile simple capătă o valoare aparte.

Citește și: Ce facem cu lumânarea folosită în noaptea de Înviere. Tradiții, semnificații și obiceiuri respectate după Paște

În același timp, Biserica are o rânduială specială în această perioadă. Slujbele din Săptămâna Luminată sunt diferite de cele obișnuite, fiind marcate de cântări pascale și de ușile împărătești deschise, simbol al biruinței vieții asupra morții. În Marțea Albă nu se fac parastase, deoarece întreaga săptămână este dedicată bucuriei Învierii.

Așadar, dacă vrei să ai noroc și liniște tot anul, respectă tradițiile acestei zile: evită munca, fă fapte bune, dă de pomană și petrece timp cu cei dragi. Marțea Albă nu este doar o zi de sărbătoare, ci și o oportunitate de a aduce mai multă lumină în viața ta.