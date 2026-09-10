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A apăsat pe WhatsApp și s-a trezit cu un credit de 29.000 de lei. Cum ajung escrocii să preia controlul telefonului

O femeie a rămas fără 90.000 de lei din conturi și s-a ales și cu un credit de 29.000 de lei, după ce a apăsat pe WhatsApp ca să își instaleze o aplicație. Descoperă cum reușesc escrocii să preia controlul telefonului tău.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 11:28 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 13:43
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Descoperă cum au acționat escrocii și cum a rămas femeia fără 90.000 de lei din conturi | Shutterstock
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O femeie a trecut printr-o situație greu de imaginat! Aceasta s-a trezit cu un credit în valoare de 29.000 de lei, după ce a apăsat ca să instaleze o aplicație pe WhatsApp. Mai mult decât atât, femeia a rămas ulterior și fără suam de 90.000 de lei. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe informații despre cum a fost posibil așa ceva.

O femeie a apăsat pe WhatsApp și s-a trezit fără 90.000 de lei din conturi, dar și cu un credit de 29.000 de lei. Cum a fost posibil

În ultimii ani, tot mai mulți români au devenit victimele unor fraude în mediul online. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a prezentat informații potrivit cărora peste 170 de cereri legate de fraude pe canale bancare, unul dintre cele surprinzătoare fiind cel al unei femei care a apăsat pe WhatsApp și s-a trezit că are conturile goale și un credit nou pe numele ei.

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Cazul s-a întâmplat în București și identitatea victimei nu a fost dezvăluită. Femeia a instalat o aplicație primită pe WhatsApp și nu a mai durat mult până ce escrocii au preluat controlul asupra dispozitivului. Aceștia au creat un cont bancar online folosind informațiile personale stocate în dispozitiv și ar fi solicitat un credit în valoare de 29.000 de lei, pe numele victimei. Mai mult decât atât, daunele nu s-au oprit aici, căci escrocii au retras din celelalte conturi bancare ale femeii suma de 90.000 de lei, în urma unei serii de operațiuni de retragere.

imagine cu o femeie folosind un telefon mobil

Femeia a apăsat pe WhatsApp și a rămas fără bani, dar s-a ales și cu un credit

Femeia din București s-a dus la Pliție și a reclamat situația și a solicitat totodată băncii să anuleze respectivul credit creat în numele ei, informează observatorulph.ro.

Cum ajung escrocii să preia controlul telefonului

Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează asupra faptului că înșelătoriile devin tot mai surprinzătoare. Victimele primesc telefoane de la așa-ziși angajați ai unor bănci, polițiști sau reprezentanți ai BNR și li se solicită date cu caracter personal sau li se cere să transfere sumele din conturile pe care le dețin în alte conturi, pentru „a-și proteja banii”. Ulterior, oamenii descoperă că au fost păcăliți. Alte persoane sunt convinse să retragă banii pe care îi au și să îi depună în alte conturi pentru a cumpăra criptomonede.

Specialiștii și autoritățile sfătuiesc cetățenii să nu răspundă atunci când sunt contactați de numere suspecte, să nu își ofere datele cu caracter personal prin intermediul telefonului sau a altor mijloace de comunicare și să nu instaleze aplicații sau programe despre care nu sunt siguri că sunt sigure.

imagine cu o femeie folosind un telefon mobil

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