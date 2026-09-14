O eră a călătoriilor de lux se apropie de final. American Airlines renunță la First Class, iar motivul din spatele deciziei schimbă regulile jocului.

Adio, First Class! O mare companie aeriană elimină cele mai luxoase locuri din avioane. Cu ce vor fi înlocuite | Shutterstock

American Airlines renunță treptat la una dintre cele mai luxoase experiențe oferite pasagerilor săi. Compania aeriană va elimina clasa întâi internațională, cunoscută sub numele de Flagship First, de pe anumite aeronave, în cadrul unui plan prin care își extinde oferta de locuri premium la clasa business.

American Airlines renunță treptat la First Class pe zborurile internaționale

Prima etapă a schimbării începe pe 19 noiembrie 2026. Din această dată, pasagerii nu vor mai putea achiziționa bilete Flagship First la bordul aeronavelor Boeing 777-300ER care vor fi reconfigurate. Aceste avioane sunt utilizate pe unele dintre cele mai lungi rute ale companiei, inclusiv zboruri transcontinentale și internaționale, spune American Airlines în comunicatul oficial

Procesul va continua în 2027. Începând cu 28 martie 2027, American Airlines va înceta și vânzarea locurilor de First Class de pe aeronavele Airbus A321T, folosite în special pe rute premium.

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Mai multe locuri premium în locul clasei întâi

Renunțarea la First Class nu înseamnă însă că American Airlines va reduce oferta pentru pasagerii care caută confort și servicii superioare. Dimpotrivă, compania își extinde cabina premium a aeronavelor Boeing 777-300ER, de la 116 la 144 de locuri.

Noua configurație va include 70 de locuri la clasa business, în Flagship Suite, dotate cu uși pentru mai multă intimitate și posibilitatea de a transforma scaunul într-un pat complet plat. Vor exista, de asemenea, 44 de locuri Premium Economy și 30 de locuri Main Cabin Extra, acestea din urmă oferind mai mult spațiu pentru picioare față de zona Economy obișnuită.

Modernizarea completă a flotei de Boeing 777-300ER este programată să fie finalizată în cursul anului 2027.

Pasagerii Business vor primi și beneficii asociate First Class

American Airlines încearcă să compenseze dispariția clasei întâi prin extinderea beneficiilor pentru pasagerii de la Business Class. Aceștia vor putea beneficia, în anumite condiții, inclusiv de acces la Flagship Dining, experiența gastronomică premium oferită în anumite lounge-uri Flagship ale companiei.

Cabinele de First Class existente pe aeronavele care nu au fost încă reconfigurate vor continua să fie utilizate în perioada de tranziție, însă statutul și disponibilitatea lor pentru pasagerii Business nu sunt încă pe deplin clare.

Există și o categorie aparte de pasageri care își păstrează accesul la aceste beneficii. American Airlines a vândut în trecut abonamente pe viață pentru First Class, unele dintre ele ajungând la 250.000 de dolari. Potrivit A View From The Wing, posesorii acestor abonamente își păstrează anumite drepturi în cadrul programului companiei.

American Airlines va păstra, totodată, First Class pe anumite zboruri interne din Statele Unite.

De ce renunță American Airlines la First Class

Decizia nu este una complet neașteptată. Compania anunțase încă din 2022 intenția de a renunța treptat la clasa întâi internațională, pe fondul unei cereri mai scăzute pentru acest produs și al interesului tot mai mare pentru cabinele Business Class premium.

American Airlines este, în prezent, singura dintre cele trei mari companii aeriene americane care mai oferă o cabină internațională de First Class. Delta Air Lines și United Airlines au renunțat deja la acest tip de cabină pe zborurile internaționale, în 1998, respectiv 2018.

Schimbarea marchează astfel sfârșitul treptat al unei ere în aviația comercială. În locul tradiționalei clase întâi, companiile aeriene investesc tot mai mult în suite Business cu uși, paturi complet plate, intimitate sporită și servicii premium.

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Totuși, decizia American Airlines nu este privită cu entuziasm de toți pasionații de aviație. Pentru unii dintre aceștia, dispariția First Class înseamnă pierderea unuia dintre cele mai exclusiviste produse pe care le putea oferi o companie aeriană.