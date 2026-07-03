Antena Căutare
Home News Social Anchetă Observator: Piața neagră a copiilor. Bebeluși scoși la vânzare dinainte să se nască, sub privirea unui stat absent

Anchetă Observator: Piața neagră a copiilor. Bebeluși scoși la vânzare dinainte să se nască, sub privirea unui stat absent

Anchetă exclusivă Observator: Piața neagră a copiilor. Bebeluși scoși la vânzare dinainte să se nască, sub privirea unui stat absent

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 12:46 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 12:52
Galerie
Anchetă exclusivă Observator: Piața neagră a copiilor Bebeluși scoși la vânzare dinainte să se nască, sub privirea unui stat absent | Observator
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După investigația care a scos la iveală rețeaua mamelor surogat, Observator continuă seria anchetelor exclusive cu o nouă investigație cutremurătoare, care dezvăluie o realitate greu de imaginat: copii scoși la vânzare, dinainte de naștere, pe rețelele sociale, cu preț negociabil și „termen de livrare”.

Anchetă exclusivă Observator: Piața neagră a copiilor

Reporterii Observator au documentat, sub acoperire, cazuri în care chiar mamele biologice își oferă copiii spre vânzare, negociind condițiile în care aceștia vor ajunge în alte familii, în afara oricărui cadru legal de adopție. Investigația surprinde întâlniri, negocieri și discuții care arată cum viața unui copil poate fi redusă la o simplă tranzacție.

Primul episod, difuzat joi, în Observator 19, urmărește cazul unei tinere care, dinainte de a naște, căuta deja un cumpărător pentru copilul său pe social media. Observator a urmărit întreaga evoluție a cazului, de la primul contact până la momentul nașterii, dezvăluind mecanismele din spatele unei piețe clandestine care funcționează la vedere.

Articolul continuă după reclamă

În episodul al doilea, care urmează să fie difuzat în această seară, în cadrul Observator 19, ancheta merge mai departe și prezintă un nou caz șocant: o altă mamă dispusă să își vândă copilul. Investigația scoate la lumină nu doar existența acestui fenomen, ci și lipsa reacției din partea autorităților și a unor instrumente legale clare pentru combaterea lui.

Deși România a semnat încă din 2001 protocolul ONU care interzice vânzarea de copii, acesta nu a fost transpus complet în legislația națională. Astfel, s-a creat un vid legislativ care ridică semne serioase de întrebare și care, în anumite situații, face dificilă sancționarea explicită a unor astfel de fapte.

Mai mult, în 2022, un proiect legislativ care incrimina în mod clar vânzarea de copii și prevedea sancțiuni atât pentru părinți sau tutori, cât și pentru intermediari, a rămas blocat în Parlament, deși trecuse de Senat cu avize favorabile.

Prin această nouă anchetă, Observator deschide o dezbatere esențială despre responsabilitatea statului și protecția reală a celor mai vulnerabili.

Prima parte a anchetei Observator poate fi văzută pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Rezultate Loto, 2 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 7,02 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: “Sunt mândră” Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: &#8220;Sunt mândră&#8221;
Observatornews.ro Temperaturi peste valorile normale la început de august. Prognoza pe următoarele patru săptămâni Temperaturi peste valorile normale la început de august. Prognoza pe următoarele patru săptămâni
Antena 3 Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
SpyNews Cristian Boureanu a fost declarat mort la mare! Politicianul a recurs la un gest teribilist: ”Au intrat după mine” Cristian Boureanu a fost declarat mort la mare! Politicianul a recurs la un gest teribilist: ”Au intrat după mine”
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Rezultate Loto azi, 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi
Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda Jurnalul
Mesajul URGENT al cărților de Tarot pentru Rac, Scorpion și Pești: Șansa care vă poate schimba viața dacă acționați ACUM
Mesajul URGENT al cărților de Tarot pentru Rac, Scorpion și Pești: Șansa care vă poate schimba viața dacă... Kudika
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul Redactia.ro
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x