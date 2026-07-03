Anchetă Observator: Piața neagră a copiilor. Bebeluși scoși la vânzare dinainte să se nască, sub privirea unui stat absent

Anchetă exclusivă Observator: Piața neagră a copiilor. Bebeluși scoși la vânzare dinainte să se nască, sub privirea unui stat absent

Anchetă exclusivă Observator: Piața neagră a copiilor Bebeluși scoși la vânzare dinainte să se nască, sub privirea unui stat absent | Observator

După investigația care a scos la iveală rețeaua mamelor surogat, Observator continuă seria anchetelor exclusive cu o nouă investigație cutremurătoare, care dezvăluie o realitate greu de imaginat: copii scoși la vânzare, dinainte de naștere, pe rețelele sociale, cu preț negociabil și „termen de livrare”.

Anchetă exclusivă Observator: Piața neagră a copiilor

Reporterii Observator au documentat, sub acoperire, cazuri în care chiar mamele biologice își oferă copiii spre vânzare, negociind condițiile în care aceștia vor ajunge în alte familii, în afara oricărui cadru legal de adopție. Investigația surprinde întâlniri, negocieri și discuții care arată cum viața unui copil poate fi redusă la o simplă tranzacție.

Primul episod, difuzat joi, în Observator 19, urmărește cazul unei tinere care, dinainte de a naște, căuta deja un cumpărător pentru copilul său pe social media. Observator a urmărit întreaga evoluție a cazului, de la primul contact până la momentul nașterii, dezvăluind mecanismele din spatele unei piețe clandestine care funcționează la vedere.

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În episodul al doilea, care urmează să fie difuzat în această seară, în cadrul Observator 19, ancheta merge mai departe și prezintă un nou caz șocant: o altă mamă dispusă să își vândă copilul. Investigația scoate la lumină nu doar existența acestui fenomen, ci și lipsa reacției din partea autorităților și a unor instrumente legale clare pentru combaterea lui.

Deși România a semnat încă din 2001 protocolul ONU care interzice vânzarea de copii, acesta nu a fost transpus complet în legislația națională. Astfel, s-a creat un vid legislativ care ridică semne serioase de întrebare și care, în anumite situații, face dificilă sancționarea explicită a unor astfel de fapte.

Mai mult, în 2022, un proiect legislativ care incrimina în mod clar vânzarea de copii și prevedea sancțiuni atât pentru părinți sau tutori, cât și pentru intermediari, a rămas blocat în Parlament, deși trecuse de Senat cu avize favorabile.

Prin această nouă anchetă, Observator deschide o dezbatere esențială despre responsabilitatea statului și protecția reală a celor mai vulnerabili.

Prima parte a anchetei Observator poate fi văzută pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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