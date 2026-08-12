(P) Ce trebuie să știi despre actele unei case înainte de cumpărare: cadastru și intabulare, pe înțelesul tuturor

Pentru mulți oameni, cumpărarea unei case este cea mai mare investiție financiară pe care o vor face vreodată.

Din păcate, o mare parte dintre cumpărători se concentrează aproape exclusiv pe aspectele vizibile - locația, suprafața, finisajele - și lasă pe planul secund un aspect la fel de important, dacă nu chiar mai important: situația legală a proprietății. Doi termeni revin constant în acest context, adesea confundați între ei - cadastrul și intabularea -, iar înțelegerea lor corectă te poate proteja de probleme serioase pe termen lung.

Interesul pentru achizițiile de locuințe rămâne ridicat, mai ales în zonele periurbane, unde tot mai mulți cumpărători caută spații mai generoase la prețuri mai accesibile decât în oraș. Ofertele de case de vanzare langa Bucuresti, de exemplu, s-au multiplicat semnificativ în ultimii ani, pe fondul acestui interes crescut. Indiferent de zonă însă, verificarea actelor rămâne un pas obligatoriu, care nu ar trebui omis sau grăbit, oricât de atractivă ar părea oferta la prima vedere.

Ce este cadastrul

Cadastrul este sistemul oficial de evidență și înregistrare a tuturor imobilelor de pe teritoriul unei localități - terenuri, case, apartamente. Practic, este harta tehnică și juridică a unei proprietăți: îi stabilește limitele exacte, suprafața, vecinătățile și numărul cadastral unic, prin care aceasta poate fi identificată fără echivoc în sistemul național.

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Fiecare imobil trebuie să aibă un dosar de cadastru realizat de un inginer topograf autorizat, care măsoară efectiv terenul sau construcția și întocmește documentația tehnică necesară. Fără această documentație, o proprietate nu poate fi tranzacționată legal - cadastrul este, practic, primul pas obligatoriu înainte ca orice vânzare să poată avea loc.

Ce este intabularea și cu ce diferă de cadastru

Aici apare confuzia cea mai frecventă. Cadastrul descrie tehnic proprietatea, iar actul de intabulare casa este este cel prin care dreptul de proprietate asupra acelui imobil este înscris oficial în Cartea Funciară - registrul public care atestă cine este proprietarul legal al unui bun imobiliar.

Cu alte cuvinte, cadastrul răspunde la întrebarea „ce este acest imobil și unde se află exact", iar intabularea casei răspunde la întrebarea „cine este proprietarul lui, recunoscut oficial de stat". Cele două etape sunt strâns legate - de regulă, cadastrul se realizează mai întâi, iar intabularea urmează, pe baza documentației tehnice deja întocmite -, dar reprezintă, din punct de vedere legal, două lucruri diferite.

Un imobil poate avea, teoretic, cadastru fără a fi intabulat, dar acest lucru înseamnă că dreptul de proprietate nu este pe deplin protejat și opozabil terților - adică, în caz de litigiu, dovada proprietății poate fi mult mai greu de susținut.

De ce contează atât de mult pentru un cumpărător

Atunci când cumperi o casă, notarul public nu poate autentifica actul de vânzare-cumpărare decât dacă imobilul are cadastru și carte funciară deschisă. Practic, fără aceste documente, tranzacția nu poate avea loc legal, indiferent cât de mult vrei să cumperi acea proprietate sau cât de convingător pare vânzătorul.

Mai mult, verificarea Cărții Funciare înainte de achiziție îți oferă informații esențiale despre eventuale sarcini care grevează imobilul - ipoteci active, sechestre, litigii în curs sau alte drepturi ale unor terțe persoane asupra proprietății. Aceste informații sunt publice și pot fi obținute printr-un extras de carte funciară, actualizat, ideal chiar înainte de semnarea antecontractului.

Ce se întâmplă dacă o casă nu are actele în regulă

Din păcate, mai ales în cazul caselor mai vechi sau al celor moștenite, situația actelor poate fi neclară - fie pentru că nu s-a făcut niciodată cadastrul, fie pentru că proprietatea a trecut prin mai multe succesiuni fără ca actele să fie actualizate corespunzător. În astfel de cazuri, cumpărătorul riscă întârzieri semnificative, costuri suplimentare (pentru realizarea cadastrului sau clarificarea situației juridice) sau, în cel mai rău caz, chiar imposibilitatea de a finaliza achiziția.

Este recomandat ca, înainte de a plăti orice avans sau de a semna un antecontract, cumpărătorul să solicite un extras de carte funciară actualizat și să verifice, eventual cu ajutorul unui avocat specializat în drept imobiliar, dacă documentația este completă și fără probleme.

Pașii practici pe care ar trebui să-i urmezi

Pentru cineva aflat la prima achiziție de locuință, câțiva pași simpli pot preveni majoritatea problemelor:

Cere extrasul de carte funciară direct de la vânzător sau solicită-l tu însuți, contra unei taxe reduse, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Verifică numărul cadastral și corespondența acestuia cu suprafața și descrierea reală a proprietății.

Verifică eventuale sarcini înscrise în Cartea Funciară - ipoteci, interdicții de vânzare, litigii.

Confirmă cine este proprietarul înscris oficial și dacă acesta corespunde persoanei cu care negociezi achiziția.

Discută cu notarul, din timp, nu în ziua semnării, pentru a afla dacă există impedimente legale de care ar trebui să știi înainte de a avansa cu tranzacția.

Actele unei case nu sunt un detaliu birocratic care poate fi lăsat pe planul doi, ci fundamentul legal care îți garantează, de fapt, că proprietatea pe care o cumperi chiar poate fi a ta, fără riscuri ulterioare. Înțelegerea diferenței dintre cadastru și intabulare - primul, ca descriere tehnică a imobilului, al doilea, ca înscriere oficială a dreptului de proprietate - te ajută să pui întrebările corecte înainte de a semna orice document și să eviți, astfel, una dintre cele mai frecvente surse de probleme din tranzacțiile imobiliare din România.