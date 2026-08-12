Antena Căutare
Home News Social (P) Ce trebuie să știi despre actele unei case înainte de cumpărare: cadastru și intabulare, pe înțelesul tuturor

(P) Ce trebuie să știi despre actele unei case înainte de cumpărare: cadastru și intabulare, pe înțelesul tuturor

Pentru mulți oameni, cumpărarea unei case este cea mai mare investiție financiară pe care o vor face vreodată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 16:03 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 16:04
(P) Ce trebuie să știi despre actele unei case înainte de cumpărare: cadastru și intabulare, pe înțelesul tuturor | magnific.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Din păcate, o mare parte dintre cumpărători se concentrează aproape exclusiv pe aspectele vizibile - locația, suprafața, finisajele - și lasă pe planul secund un aspect la fel de important, dacă nu chiar mai important: situația legală a proprietății. Doi termeni revin constant în acest context, adesea confundați între ei - cadastrul și intabularea -, iar înțelegerea lor corectă te poate proteja de probleme serioase pe termen lung.

Interesul pentru achizițiile de locuințe rămâne ridicat, mai ales în zonele periurbane, unde tot mai mulți cumpărători caută spații mai generoase la prețuri mai accesibile decât în oraș. Ofertele de case de vanzare langa Bucuresti, de exemplu, s-au multiplicat semnificativ în ultimii ani, pe fondul acestui interes crescut. Indiferent de zonă însă, verificarea actelor rămâne un pas obligatoriu, care nu ar trebui omis sau grăbit, oricât de atractivă ar părea oferta la prima vedere.

Ce este cadastrul

Cadastrul este sistemul oficial de evidență și înregistrare a tuturor imobilelor de pe teritoriul unei localități - terenuri, case, apartamente. Practic, este harta tehnică și juridică a unei proprietăți: îi stabilește limitele exacte, suprafața, vecinătățile și numărul cadastral unic, prin care aceasta poate fi identificată fără echivoc în sistemul național.

Articolul continuă după reclamă

Fiecare imobil trebuie să aibă un dosar de cadastru realizat de un inginer topograf autorizat, care măsoară efectiv terenul sau construcția și întocmește documentația tehnică necesară. Fără această documentație, o proprietate nu poate fi tranzacționată legal - cadastrul este, practic, primul pas obligatoriu înainte ca orice vânzare să poată avea loc.

Ce este intabularea și cu ce diferă de cadastru

Aici apare confuzia cea mai frecventă. Cadastrul descrie tehnic proprietatea, iar actul de intabulare casa este este cel prin care dreptul de proprietate asupra acelui imobil este înscris oficial în Cartea Funciară - registrul public care atestă cine este proprietarul legal al unui bun imobiliar.

Cu alte cuvinte, cadastrul răspunde la întrebarea „ce este acest imobil și unde se află exact", iar intabularea casei răspunde la întrebarea „cine este proprietarul lui, recunoscut oficial de stat". Cele două etape sunt strâns legate - de regulă, cadastrul se realizează mai întâi, iar intabularea urmează, pe baza documentației tehnice deja întocmite -, dar reprezintă, din punct de vedere legal, două lucruri diferite.

Un imobil poate avea, teoretic, cadastru fără a fi intabulat, dar acest lucru înseamnă că dreptul de proprietate nu este pe deplin protejat și opozabil terților - adică, în caz de litigiu, dovada proprietății poate fi mult mai greu de susținut.

De ce contează atât de mult pentru un cumpărător

Atunci când cumperi o casă, notarul public nu poate autentifica actul de vânzare-cumpărare decât dacă imobilul are cadastru și carte funciară deschisă. Practic, fără aceste documente, tranzacția nu poate avea loc legal, indiferent cât de mult vrei să cumperi acea proprietate sau cât de convingător pare vânzătorul.

Mai mult, verificarea Cărții Funciare înainte de achiziție îți oferă informații esențiale despre eventuale sarcini care grevează imobilul - ipoteci active, sechestre, litigii în curs sau alte drepturi ale unor terțe persoane asupra proprietății. Aceste informații sunt publice și pot fi obținute printr-un extras de carte funciară, actualizat, ideal chiar înainte de semnarea antecontractului.

Ce se întâmplă dacă o casă nu are actele în regulă

Din păcate, mai ales în cazul caselor mai vechi sau al celor moștenite, situația actelor poate fi neclară - fie pentru că nu s-a făcut niciodată cadastrul, fie pentru că proprietatea a trecut prin mai multe succesiuni fără ca actele să fie actualizate corespunzător. În astfel de cazuri, cumpărătorul riscă întârzieri semnificative, costuri suplimentare (pentru realizarea cadastrului sau clarificarea situației juridice) sau, în cel mai rău caz, chiar imposibilitatea de a finaliza achiziția.

Este recomandat ca, înainte de a plăti orice avans sau de a semna un antecontract, cumpărătorul să solicite un extras de carte funciară actualizat și să verifice, eventual cu ajutorul unui avocat specializat în drept imobiliar, dacă documentația este completă și fără probleme.

Pașii practici pe care ar trebui să-i urmezi

Pentru cineva aflat la prima achiziție de locuință, câțiva pași simpli pot preveni majoritatea problemelor:

  • Cere extrasul de carte funciară direct de la vânzător sau solicită-l tu însuți, contra unei taxe reduse, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
  • Verifică numărul cadastral și corespondența acestuia cu suprafața și descrierea reală a proprietății.
  • Verifică eventuale sarcini înscrise în Cartea Funciară - ipoteci, interdicții de vânzare, litigii.
  • Confirmă cine este proprietarul înscris oficial și dacă acesta corespunde persoanei cu care negociezi achiziția.
  • Discută cu notarul, din timp, nu în ziua semnării, pentru a afla dacă există impedimente legale de care ar trebui să știi înainte de a avansa cu tranzacția.

Actele unei case nu sunt un detaliu birocratic care poate fi lăsat pe planul doi, ci fundamentul legal care îți garantează, de fapt, că proprietatea pe care o cumperi chiar poate fi a ta, fără riscuri ulterioare. Înțelegerea diferenței dintre cadastru și intabulare - primul, ca descriere tehnică a imobilului, al doilea, ca înscriere oficială a dreptului de proprietate - te ajută să pui întrebările corecte înainte de a semna orice document și să eviți, astfel, una dintre cele mai frecvente surse de probleme din tranzacțiile imobiliare din România.

(P) De ce majoritatea pacienților care trec pragul Gentle Dentist o consideră cea mai bună clinică stomatologică...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Observatornews.ro Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
Antena 3 În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată
SpyNews Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au mutat la țară! Fosta asistentă TV a văzut pentru prima dată o fântână: ”Am plâns de bucurie” Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au mutat la țară! Fosta asistentă TV a văzut pentru prima dată o fântână: ”Am plâns de bucurie”
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
(P) Implant dentar sau punte? Ce diferențe contează atunci când îți lipsește un dinte
(P) Implant dentar sau punte? Ce diferențe contează atunci când îți lipsește un dinte
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală
Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii...
Alina Boz este însărcinată. A anunțat sexul copilului alături de soțul său, Umut Evirgen
Alina Boz este însărcinată. A anunțat sexul copilului alături de soțul său, Umut Evirgen Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prima imagine cu Eva, fiica Alexandrei Stan! Artista este în culmea fericirii de când a născut
Prima imagine cu Eva, fiica Alexandrei Stan! Artista este în culmea fericirii de când a născut Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau prinși 2 soldați ai Wehrmachtului
Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Singurul departament din SRI care se ocupa de securitatea energetică a fost desființat. Lipsa experților și a datelor ne lasă pe întuneric 
Singurul departament din SRI care se ocupa de securitatea energetică a fost desființat. Lipsa experților și a... Jurnalul
Alexandra Stan, prima fotografie cu micuța Eva! Gestul emoționant prin care și-a surprins iubitul, la doar o zi după naștere
Alexandra Stan, prima fotografie cu micuța Eva! Gestul emoționant prin care și-a surprins iubitul, la doar o zi... Kudika
Pentru această zodie, Sfânta Maria vine cu lacrimi. Va primi vestea pe care nu voia s-o audă
Pentru această zodie, Sfânta Maria vine cu lacrimi. Va primi vestea pe care nu voia s-o audă Redactia.ro
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii Observator
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x