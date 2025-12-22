Antena 1 e destinația favorită a românilor de sărbători.Revelionul cel mai nebun aduce spectacolul în casele oamenilor de la 20:00

Antena Căutare
Ultima zi din an marchează momentul bilanțului, dar și al noilor începuturi. Este seara în care grijile sunt lăsate deoparte, iar distracția devine prioritatea principală, până în zorii zilei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 11:32 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 11:39
Alături de cei dragi, Revelionul este despre bucurie, emoție și sărbătoare. Iar la Antena 1, petrecerea începe pe 31 decembrie, de la ora 20:00, atât la televizor, cât și în AntenaPLAY, cu un spectacol plin de energie: Revelionul cel mai neBUN.

Citește și: Au început filmările pentru Revelionul cel mai nebun! Liviu, Andrei, Nea Mărin, Sonny și Rikito dau startul distracției

Piese noi și vechi, artiști consacrați în România şi peste hotare, scenete umoristice şi chiar momente de musical, dar şi multe surprize se vor regăsi la Antena 1 în cea mai mare competiție: meciul de calificare în anul 2026.

Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito se vor afla în mijlocul petrecerii, iar atmosfera se anunță a fi incendiară!

Trecerea dintre ani va fi marcată într-un cadru festiv, alături de un juriu de excepție. Carismatici și spumoși, Ruby, Serghei Mizil, Raluca Bădulescu, Romică Țociu și Adriana Trandafir vor fi pregătiți să își expună părerile despre tot ce se va vedea pe scenă, fiind alături de public pe tot parcursul serii.

Citește și: Cât costă să petreci Revelionul 2026 cu cei mai în vogă artiști din România. Sumele nu sunt deloc mici

„Antena 1 face, de fiecare dată, cel mai bun și mai nebun Revelion! Programul vine ca un prilej de bucurie, într-un mod simplu și firesc. Telespectatorii o să aibă parte de numeroase surprize, iar invitații sunt pregătiți să încânte pe toată lumea, în una dintre cele mai importante zile din an!” spune Adriana Trandafir.

„Atmosfera de la Revelion este incendiară, mai ales pentru că muzica o întreține! Vă invit să ciocniți un pahar alături de noi, să mâncați bucate tradiționale și să vă ridicați pentru a dansa. Promitem și glume bune, cum v-am obișnuit!” transmite Serghei Mizil.

„Prietenii voștri din diferite perioade ale vieții vă stau alături de Revelion! Venim cu piese pe care le cunoașteți, noi sau vechi, totul pentru a vă pune zâmbetul pe buze. Așa cum îmi place mie, totul o să fie o mare nebunie!” declară Ruby.

Citește și: Ce zile libere vom avea de Crăciun și Revelion. Cât va dura vacanța de iarnă pentru angajați

„Nu există Revelion fără Antena 1! Nu există distracție mai bună, invitați mai frumoși și artiști mai valoroși ca aici. Suntem privilegiați pentru că trăim Revelionul de două ori. Prima oară la filmări, unde ne-am distrat pe cinste, iar a doua oară alături de voi, cei care ne-ați urmărit tot anul, din fața televizoarelor!” zice Raluca Bădulescu.

„Antena 1 este televiziunea oamenilor care iubesc divertismentul, iar de Revelion avem de toate! O să vedeți oameni talentați care vor urca pe scenă, nu trebuie să îi ratați! Deschideți șampania, transmiteți un gând bun și fiți alături de noi pentru a începe 2026 plini de voie bună!” transmite Romică Țociu.

Revelionul cel mai neBUN se va vedea, în ultima zi din an, pe Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu ora 20:00.

