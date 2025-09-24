Antena Căutare
Românii vor încheia anul 2025 cu mai multe zile libere legale grupate în minivacanțe, datorită faptului că atât Crăciunul, cât și Revelionul cad în zile de joi.

Ce zile libere vom avea de Crăciun și Revelion. Cât va dura vacanța de iarnă pentru angajați

Practic, finalul de an le va aduce angajaților două weekenduri prelungite, ideale pentru odihnă sau vacanțe.

Ce zile libere vom avea de Crăciun și Revelion. Cât va dura vacanța de iarnă pentru angajați

Minivacanța de Crăciun

Prima zi de Crăciun, 25 decembrie 2025, cade într-o zi de joi. Angajații se vor bucura, astfel, de un weekend prelungit de patru zile – de joi, 25 decembrie, până duminică, 28 decembrie. Zilele libere legale de Crăciun sunt:

  • 25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi)
  • 26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri)

Minivacanța de Revelion și începutul anului 2026

La scurt timp după Crăciun, urmează o nouă perioadă de repaus. 1 ianuarie 2026, prima zi din an, pică tot într-o joi, potrivit digi24.ro. Astfel, românii vor avea parte de o altă minivacanță de patru zile, între 1 și 4 ianuarie 2026. Zilele libere legale sunt:

  • 1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi)
  • 2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)

Alte zile libere la final de 2025

Pe lângă zilele de Crăciun și Anul Nou, românii vor mai avea la dispoziție și alte sărbători legale în ultimele luni din 2025:

  • 30 noiembrie 2025 – Sfântul Andrei (duminică)
  • 1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României (luni)
  • 25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi)
  • 26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri)

Zile libere la început de 2026

Prima lună a anului viitor vine cu mai multe sărbători legale, dintre care unele vor pica în timpul săptămânii:

  • 1 ianuarie – Anul Nou (joi)
  • 2 ianuarie – a doua zi de Anul Nou (vineri)
  • 6 ianuarie – Boboteaza (marți)
  • 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)

Finalul lui 2025 și începutul lui 2026 vor aduce două perioade de relaxare de câte patru zile fiecare, datorită așezării calendaristice a Crăciunului și Revelionului. Pentru mulți angajați, aceasta va fi o oportunitate ideală de a-și planifica o vacanță mai lungă, fără a consuma prea multe zile de concediu.

