Boala secolului, „o bătătură”. Declarații controversate în anchetele Observator „Diagnostic: profit!”, miercuri, la Observator 19

Un medic din clinica unde este acționar Gigi Becali compară boala letală cu o bătătură

Primele trei episoade ale seriei de anchete „DIAGNOSTIC: PROFIT!” au pus față în față promisiunile făcute bolnavilor de cancer, banii încasați pentru tratamente alternative și instituțiile statului care ar trebui să controleze această piață. Anchetele Observator au generat reacții și au dus inclusiv la declanșarea unei anchete interne la clinica în care Gigi Becali este acționar. Miercuri, 16 septembrie, de la ora 19, Observator continuă seria cu o nouă investigație despre tratamente pentru cancer oferite bolnavilor ca garanție pentru vindecare, fără o bază științifică concludentă.

La fiecare 11 minute, un român moare din cauza cancerului. În fața unei boli care provoacă teamă și disperare, ancheta „DIAGNOSTIC: PROFIT!” a arătat cum se dezvoltă o industrie care transformă speranța în business.

În primul episod, reporterii Observator au mers sub acoperire după recomandări primite în comunități online ale bolnavilor de cancer. Astfel a ieșit la iveală o întreagă comunitate de medici și așa-ziși „oncoterapeuți” care promiteau regresia sau vindecarea tumorilor, recomandau suplimente și terapii alternative și, în unele cazuri, îi îndemnau pe pacienți să renunțe la tratamentul oncologic.

În fața camerei ascunse, un medic generalist a spus că cel mai bine este ca pacienta să renunțe la tratamentul oncologic. Un alt practician, care recunoștea că nu este medic, cerea 2.500 de lei pentru un „tratament” și susținea că produsele sale sunt eficiente pentru orice tip de cancer.

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Imagine cu o perfuzie, reprezentativă pentru anchetele „Diagnostic: profit!”

Ancheta a urmărit și banii din spatele acestei industrii. O piață care a ajuns la aproximativ 1,7 miliarde de lei anual, iar unele dintre companiile și clinicile prezentate de Observator au raportat creșteri spectaculoase ale cifrelor de afaceri.

„Detest cuvântul vindecare”, după ce a promis tratamente anticancer

În episodul al doilea, Observator s-a întors la oamenii filmați cu camera ascunsă și le-a cerut explicații pentru propriile afirmații.

Unul dintre cei care se prezenta drept „oncoterapeut”, deși recunoștea că nu este medic, a spus că nu poate preciza câți pacienți s-au vindecat și că „detestă cuvântul vindecare în cancer”.

Imagine cu medicamente, reprezentativă pentru anchetele „Diagnostic: profit!”

Alți medici filmați în primul episod au refuzat să explice pe ce studii clinice își bazează recomandările sau au oferit, prin avocați ori intermediari, răspunsuri evazive.

Clinica unde este acționar Gigi Becali, în centrul celui mai recent episod

Al treilea episod a dus ancheta într-o clinică din București în care Gigi Becali este acționar, după ce omul de afaceri a investit milioane de euro în unitatea medicală.

Acolo, un medic de medicină generală, fără specializare în oncologie, le-a spus pacienților că nu au cancer, ci „o bătătură”, și i-a numit pe medicii oncologi „criminali”. În același timp, pacienți cu cancer veneau din străinătate pentru protocoale care includeau perfuzii și suplimente și pentru care plăteau până la 1.500–1.700 de lei pe zi.

Ancheta a arătat și dimensiunea afacerii. Compania care administrează clinica a avut în 2025 o cifră de afaceri de peste 31,3 milioane de lei, iar în 2021 Gigi Becali a făcut o infuzie de capital de aproximativ 8 milioane de euro.

Dincolo de cifre, însă, rămâne miza reală: timpul pierdut de un pacient care renunță la tratamentul oncologic sau îl amână pentru terapii alternative.

Reacții după ancheta Observator

După difuzarea materialului, conducerea clinicii a anunțat că a declanșat o anchetă internă și că membrii comitetului director s-au autosesizat în cazul medicului prezentat de Observator.

„Așteptăm să discutăm cu domnul dr. Bălulescu. O să înaintăm punctul nostru de vedere, domnului Becali, probabil că ne îndreptăm către o soluție radicală”, a declarat directorul medical al clinicii, Codruț Munteanu.

Observator a cerut răspunsuri și instituțiilor care au responsabilități în controlarea acestei activități. Colegiul Medicilor, DSP, Casa de Asigurări și Ministerul Sănătății au fost confruntate cu întrebări concrete despre controale, autorizări, decontări și măsurile luate în astfel de cazuri.

În cazul medicinei alternative există o lege din 2007, însă normele de aplicare nu au fost adoptate nici după aproape 20 de ani. Între timp, Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat că Ministerul Sănătății nu și-a îndeplinit obligația de a elabora aceste norme.

Miercuri, o nouă anchetă despre „cancerul tratat cu ciuperci”

Seria continuă miercuri, 16 septembrie, la Observator 19, cu o nouă anchetă despre tratamente promovate pentru bolnavii de cancer.

„Noi cu tratamentul cu ciupercile o să luptăm cu celula tumorală”, susține unul dintre cei filmați de reporterii Observator. Ancheta urmărește doi practicieni din București, produsele pe care le recomandă și traseul banilor, dar și reacția autorităților în fața unor astfel de practici.

În spatele promisiunii sunt bani, iar miza este uriașă. Un medic oncolog avertizează că rezultatele pot fi dramatice atunci când un pacient încearcă să trateze cancerul cu suplimente și pierde șansa la tratamentul care i-ar putea salva viața.

Când boala devine o afacere, speranța devine momeală.

„DIAGNOSTIC: PROFIT!” – miercuri, 16 septembrie, la Observator 19.

Primele episoade ale seriei de anchete sunt disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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