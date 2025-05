Bucureștenii se vor bucura din nou de Grădina cu Filme. Când se redeschide cinematograful în aer liber din centrul capitalei

Grădina cu Filme - Cinema & More, ediţia a 12-a, se redeschide în Piaţa Alexandru Lahovari, nr. 7.

În perioada 28 mai - 28 septembrie, programul proiecţiilor va include Serile Filmului Românesc - dedicate cinematografiei autohtone (alături de mult aşteptatele sesiuni de dialog cu personalităţi din industria cinematografică din România), filme internaţionale - menite să aducă în prim-plan producţii cinematografice memorabile şi selecţii realizate în parteneriat cu festivaluri prestigioase din România, incluzând filme de autor, documentare muzicale, filme de dans şi alte creaţii de artă cinematografică.

Citește și: Robert De Niro, discurs puternic despre democrație la Festivalul de Film de la Cannes 2025. Ce îndemn are celebrul actor

Grădina cu filme se redeschide în București pentru patru luni

Între 28 mai şi 1 iunie 2025, Grădina cu Filme găzduieşte DokStation Music Documentary Film Festival - singurul festival din ţară dedicat documentarelor muzicale, aflat anul acesta la cea de-a 9-a ediţie.

Articolul continuă după reclamă

În cele 5 zile, de la ora 21:00, vor fi proiectate documentarele: „Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus (28 mai), „Born to Be Wild: The Story of Steppenwolf” (29 mai), „Becoming Madonna” (30 mai), „LIZA: A Truly Terrific Absolutely True Story” (31 mai), Ace of Base: All That She Wants (1 iunie).

Citește și: Actrița care va juca în filmul biografic despre Madonna. Cât de bine seamănă și cum au fost surprinse cele două

Seara Filmului Românesc

Pe 5 iunie, de la ora 21:00, „Anul nou care n-a fost” este prima producţie românească prezentată la Grădina cu Filme 2025, program devenit o tradiţie pentru spectatorii cinefili. După proiecţie, echipa filmului participă la o sesiune de discuţii cu publicul.

Această tragicomedie istorică scrisă, produsă şi regizată de Bogdan Mureşanu, multipremiată internaţional, a fost filmată în cea mai mare parte în Bucureşti şi în împrejurimi.

Citește și: Festivalul de Film de la Cannes a atras o sumedenie de vedete. Carlos Sainz Jr. a pășit pe covorul roșu într-o companie selectă

Serile Filmului Românesc vor continua pe 12 şi 26 iunie şi pe durata întregului sezon 2025. Selecţia curatoriată de criticul de film Ileana Bîrsan oferă spectatorilor oportunitatea de a explora universul cinematografiei autohtone prin proiecţii atent selectate şi dialoguri, publicul fiind invitat să participe la sesiuni interactive de întrebări şi răspunsuri, alături de regizori, actori şi producători din industrie.

Seara Filmului Românesc devine, astfel, un spaţiu de reflecţie şi dezbatere, în care publicul poate descoperi perspective noi asupra creaţiilor cinematografice româneşti, interacţionând direct cu cei care dau viaţă acestor poveşti.

Citește și: Câți bani a investit Andra Gogan în filmul „Sirenele” și din ce surse și-a asigurat bugetul: „Suntem la fundul sacului”

Seara Filmului Internaţional

Producţiile internaţionale prezentate la CREART - Grădina cu Filme în luna iunie 2025, de la ora 21:00, sunt: „Poor Things” (6 iunie), „Bad Boys: Ride or Die” (7 iunie), „Dumb Money” (8 iunie), „Ordinary Angels” (13 iunie), „Wicked Little Letters” (14 iunie), „Young Woman and the Sea” (15 iunie), Mulan (19 iunie), „The Outrun” (20 iunie), „Saturday Night” (21 iunie), „The Art of Racing in the Rain” (27 iunie) şi „Twisters” (28 iunie).

Citește și: Jackie Chan și Ralph Macchio, colaborarea anului pentru „Karate Kid: Legends”. Imagini spectaculoase din noul film

Recital Horia Mihail

„Pianul Călător”, care va avea loc pe 29 iunie 2025, de la ora 20:00, este primul concert din acest an la Grădina cu Filme - Cinema & More. Pianistul Horia Mihail interpretează un program ce reuneşte cele mai frumoase piese oferite ca bisuri în turneele sale, desfăşurate din 2011 până în prezent.

Publicul va avea ocazia să asculte capodopere care au încântat audienţele de-a lungul anilor, într-o selecţie care reflectă întreaga pasiune şi dedicare ale pianistului Horia Mihail pentru proiectul Pianul călător (printre primele şi cele mai importante de acest fel din România).

Citește și: Bogdan Talașman se alătură distribuției serialului original Iubire cu parfum de lavandă: „Am încercat să nu semene cu ...”

Bilete disponibile pe Eventbook.ro şi la Agenţia de bilete CREART din Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7 (în intervalul orarului de funcţionare joi - vineri: 15:00 - 21:00, sâmbătă - duminică: 18:00 - 21:00), conform news.ro.

Grădina cu Filme - Cinema & More s-a afirmat ca un reper cultural al sezonului estival, atrăgând iubitorii de artă şi cinematografie într-un spaţiu dedicat experienţelor vizuale şi sonore, care reinterpretează farmecul grădinilor de vară într-o manieră actuală, oferind un program divers ce împleteşte proiecţiile cinematografice cu muzică live şi dezbateri culturale.

Prin atmosfera sa primitoare şi selecţia variată de filme şi evenimente, Grădina cu Filme continuă să fie un punct de referinţă pentru cei pasionaţi de arta vizuală şi expresia artistică contemporană.