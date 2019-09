Campioană la New York, scrie istorie pentru România! Tânără brăileancă admisă la cinci universități de top din Marea Britanie, părăsește sistemul românesc. "Nimeni nu munceşte cu drag"

O elevă din Brăila pe nume Mihaela Florea a reușit să scrie istorie pentru România câştigând premiul I la Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist de la New York, secţiunea Excel!

În luna mai a acestui an, ea a câştigat premiul I la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei, fiind prima elevă din orașulei care a participat patru ani la rând şi a câştigat premii la fiecare ediţie.

Proaspăt absolventă a Colegiului Naţional “Gh. M. Murgoci”, Mihaela demonstrează tuturor că reușita vine sigur atunci când faci totul din pasiune. Tânăra a avut olimpiadă în luna mai (clasa a XII-a), examenul de bacalaureat (media 9.80) în iunie, concurs mondial în iulie și a reușit să obțină performanță la fiecare! Aceasta a fost admisă la cinci universităţi de top din Marea Britanie.

“Nu am crezut nicio clipă că o să câştig la New York”, a spus tânăra pentru obiectivbr.ro.

“Concursul a fost greu, chiar foarte greu legat de ce am avut de făcut. Au fost chestii ce nu am mai lucrat în viaţa mea. Am făcut cât am putut de bine, dar nu am făcut tot, şi aici la campionat până acuma toată lumea făcea perfect şi conta cine făcea mai repede.

Eu am stat 50 minute, adică am stat până la sfârşitul timpului, în trecut dura 15-20 minute. Când mi-a expirat timpul, pur şi simplu mi-am zis că nu am nicio şansă. Dar...”, a spus Mihaela.

Mihaela este de părere că reușitele ei o vor ajuta extrem de mult în viitor, mai ales la CV. Este recunoscătoare pentru toate meritele susținân că cel mai mare câștig este că munca pe care a depus-o a disciplinat-o foarte mult, a învățat să fie mai atentă la detalii, să lucreze sub presiune și să aibă încredere în propriile ei forțe.

“Eu eram cu spatele la scenă când s-a anunţat premiul I la Excel, îl felicitam pe cel care a luat locul II. Mi-am auzit numele pronunţat pocit, m-am întors, mi-am văzut numele scris pe un ecran mare şi nu îmi venea să cred. Nu mă aşteptam nici în 1.000 ani. Nu puteam să procesez. Am fost şocată.

După aceea m-am dus pe scenă, că mi-am dat seama că am stat prea mult şi am fugit, am luat un steag în fugă, l-am ţinut invers pe verticală, nici nu putam să respir, aşa mari emoţii aveam. Şi când am coborât de pe scenă tot nu puteam să procesez.

Am fost foarte surprinsă, foarte impresionată. Pentru că anul trecut la Word am făcut perfect, am terminat pe la şi jumătate şi am luat locul patru, dar anul acesta a fost total diferit”, a povestit campioana.

Mihaela a participat în toţi anii de liceu la Olimpiada de Tehnologie a Informaţiei având în palmares trei premii I şi un premiu II. Iar ultimul titlu de campioană a olimpiadei l-a obţinut la ediţia de anul acesta, desfăşurată în luna mai.

“Este mult timp pe care trebuie să îl consumi lucrând pentru olimpiada respectivă, pentru materia respectivă. Pentru că, mai ai şcoală şi teme - şi noi trebuie să facem asta, nu suntem scutiţi. Devine mult mai greu să ai timp liber, spre deloc. Trebuie multă ambiţie, perseverenţă, răbdare. Şi trebuie să îţi găseşti şi materia care să îţi placă foarte mult”, susţine tânăra.

Din copilărie și-a dat seama că are o pasiune înnăscută pentru calculatoare fiind mereu curioasă să descopere ce ascunde Word-ul sau Power Point-ul. Tânăra povestește că mereu lucra temele și proiectele minuțion ca la final să fie perfecte! Mihaela spune că nu înţelege de ce materia TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) este tratată cu indiferenţă de profesori.

Mihaela este de părere că sistemul de învățământ este îmbâcsit, materia este prea detaliată și nu se pune accentul pe ce este cu adevărat important! Mai mult, subliniază faptul că realal problemă o reprezintă amenii, acei profesori care în loc să îi încurajeze pe elevi să îşi dezvolte pasiunile nu fac decât să le taie aripile.

“Sunt mulţi profesori grozavi, dar sunt şi unii care au o mentalitate învechită. O dată cu timpul se plictisesc presupun, nu mai au acelaşi chef de predare şi atunci se obişnuiesc aşa şi intră într-o monotonie. Materiile sunt interesante şi au potenţialul să fie, doar că nu sunt. Noi facem multă teorie.

Avem 14-18 materii şi e imposibil să îţi placă toate. Şi sunt materii care nu mi-au plăcut, dar cred că mi-ar fi plăcut dacă ar fi fost predate de profesori mai interactiv. Contează foarte mult relaţia dintre elev şi profesor.

Şi profesorii au de învăţat de la elevi şi ar trebui să se adapteze în funcţie de persoană, să se adapteze în funcţie de clasă. Şi unii nu fac asta deloc, predau la a V-a cum predau la a XI-a, îi bagă pe toţi elevii în aceeaşi oală şi te fac să te simţi aiurea. Mă deranjează atitudinea unor profesori, cel mai tare.

Cred că unii n-au mai progresat, mentalitatea e învechită, ori sunt foarte reci, ori nu ne ştiu numele după 4 ani ... şi e ciudat, ori unii ne jignesc, unii vin nervoşi şi îşi descarcă nervii pe noi fără niciun motiv, nefăcând nimic grav. Şi asta e realitatea. Dar nu toţi, sunt puţini”, susţine aceasta.

“Este foarte îmbâcsit totul, tot sistemul. Trebuie să facem mult şi prost. Înveţi mult şi apoi uiţi, înveţi din nou, iar uiţi, absorbi informaţie ca un burete şi nu prea procesezi. Şi nu avem libertatea de a alege materiile pe care le vrem.

Putem să alegem profilul, dar mergem la profilul acela şi suntem forţaţi să avem orele acelea. Nu e programul flexibil. De multe ori opţionalele ni se impun. Ar fi fost mult mai util ca la liceu, din clasa a XI-a, să alegem ce materii să studiem sau când, cum e în alte ţări.

Noi facem de toate în acelaşi timp, asta e foarte obositor, şi toţi profesorii se aşteaptă să înveţi la materia lor de 10, negândindu-se că tu mai ai de învăţat alte 15 materii în aceeaşi zi şi o grămadă de teme.

Nu poţi să înveţi la toate bine, chiar dacă vrei. Şi în fiecare an este aşa, se fac tot felul de schimbări, nu e nimic stabilit, se anunţă grilă la bac la mijlocul anului. E foarte ciudat aşa. Se tot schimbă miniştri şi fiecare vine şi zice că vrea să facă, dar…”

Motivul pentru care Mihaela părăsște România și alege să studieze la universitate de top din străinătate este nivelul slab de dezvolare web care se studiază la facultățile din țara noastră. Mai mult, climatul emoțional al oamenilor nu o satisface: “Felul în care te tratează toată lumea, nimeni nu munceşte cu drag, lumea e sictirită şi neserioasă. Plus că sunt foarte multe pile, cunoştinţe şi relaţii la locul de muncă şi nu îmi place chestia asta. Sper ca acolo să pot să găsesc un loc de muncă pur şi simplu, fără să trebuiască să cunosc pe nimeni”.

Sursa info: obiectivbr.ro

Sursa foto: Facebook

Sursa video: Zona IT