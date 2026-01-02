Antena Căutare
Când vine pensia în ianuarie 2026. Poșta Română a făcut oficial anunțul așteptat de toți pensionarii

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 12:56 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 16:11
Află când vine pensia în luna ianuarie 2026 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Așa cum se întâmplă în fiecare an, perioada sărbătorilor de iarnă amână cu câteva zile plățile pentru pensionari. Descoperă în rândurile de mai jos când vine pensia în ianuarie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos anunțul oficial făcut de Ștefan Valentin, directorul general al Poștei Române.

În mod obișnuit, Poșta Română livrează pensia de la 1 și până la data de 15 a fiecărei luni. Totuși, având în vedere că în prim lună din an sunt două zile nelucrătoare, adică marți, 6 ianuarie 2026 (Boboteaza) și miercuri, 7 ianuarie 2026 (Sfântul Ioan Botezătorul), pensia va veni ceva mai târziu. Mai exact, plata nu va putea începe de la data de 1, ci de la data de joi, 8 ianurie 2026, cel mai devreme. În ianuarie 2026, sumele pentru plata acestor pensii vor fi virate în conturile Poștei Române abia pe 5 ianuarie 2026, în condițiile în care într-o lună normală ar fi fost livrate cu câteva zile înainte de finalul lunii, adică în jurul datei de 27-28. Acest decalaj aduce și o întârziere la plata pensiei în ianuarie 2026.

Iată mai jos anunțul oficial făcut de Poșta Română:

„La început de an, situația diferă față de restul perioadei, în principal din cauza limitărilor bugetare și a procedurilor Ministerului Finanțelor. În mod obișnuit, banii destinați pensiilor sunt virați către Poșta Română cu câteva zile înainte de sfârșitul lunii (de obicei pe 27 – 28 ale lunii), ceea ce permite planificarea și organizarea distribuției, precum și stabilirea nivelului administrativ necesar pentru plata pensiilor, în mod normal, la începutul lunii. În schimb, la început de an, Guvernul, prin Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Casele Județene de Pensii, nu pot vira aceste sume înainte de 1 ianuarie, ceea ce explică decalajul în programul de plată față de restul lunilor.

Dacă sumele nu ajung în conturile Poștei Române din partea Caselor Județene de Pensii pe 5 ianuarie, procesul de distribuire se complică. În mod obișnuit, odată ce banii sunt virați, Poșta Română emite ordine către băncile comerciale pentru procurarea numerarului, iar fondurile sunt apoi transportate de o companie privată de la casieriile băncilor către unitățile poștale. Întregul proces necesită cel puțin o zi lucrătoare, ceea ce poate întârzia livrarea pensiilor către beneficiari”, a precizat Ștefan Valentin, director general al Poștei Române pentru Digi24.ro.

colaj foto cu lei romanesti si imagine cu o pensionara

În România, pensionarii pot opta pentru a primi pensia fie în numerar la domiciliu, prin intermediul Poștei române, fie prin virament bancar sau pe card bancar.

