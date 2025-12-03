Prețurile de la târgurile de Crăciun din București 2025. Cât te costă să mergi la Piața Constituției sau la Piața Universității

Târgurile de Crăciun s-au deschis, așa că află care sunt prețurile dacă vrei să mergi la Piața Constituției sau la Piața Universității.

În București există mai multe târguri de Crăciun, însă unele dintre cele mai vizitate sunt cele din Piața Universității și Piața Constituției, deschise începând cu data de 29 noiembrie 2025. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt prețurile și cât trebuie să scoți din buzunar pentru vin fiert, ciocolată caldă, cafea, kurtos și altele.

Târgurile de Crăciun din Piața Constituției și Piața Universității s-au deschis pe 29 noiembrie 2025. Vizitatorii se pot bucura de mâncare și produse tradiționale, cozonaci, sarmale, ceafă de porc, mici, cârnați, plăcinte, vin fiert, ciocolată caldă, ceai, acadele, turtă dulce și tot felul de alte bunătăți. În plus, la târg există și atracții potrivite atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Prețuri târgul de Crăciun din Piața Constituției 2025, numit Bucharest Christmas Market

Bucharest Christmas Market, adică târgul de Crăciun din Piața Constituției, a ajuns la cea de-a 18-a ediție și promite să aducă și anul acesta o experiență inedită pentru vizitatori. Târgul s-a deschis pe 29 noiembrie 2025 și va fi deschis până pe 28 decembrie 2025.

Aici vor fi peste 120 de căsuțe care găzduiesc meșteșugari, artiști plastici, artizani, creatori urbani și producători locali, ce aduc decorațiuni, delicii tradiționale, cadouri, obiecte vestimentare sau produse naturale.

Cei care vor să se dea în roata mare trebuie să scotă din buzunar suma de 30 de lei pentru o tură de 3 minute, dar și 25 de lei pentru o tură de 3 minute la roller coaster.

La una dintre căsuțe, ciocolata caldă (albă sau neagră) și cafeaua costă 20 de lei.

La turtă dulce, acadele și bastonașe de zahăr, prețurile încep de la 10 lei și pot depăși 30 de lei, totul în funcție de dimensiune și model.

Pentru un pahar de vin fiert, suc de mere sau must, românii scot din buzunar 15-20 de lei, în funcție de comerciant.

Prețurile sunt ceva mai mare la mâncare, căci pentru o porție de sarmale cu mămăligă sau una de fasole cu ciolan costă 40 de lei, murăturile costă 9 lei suta de grame, iar pomana porcului costă 20 de lei pentru o porție de 100 de grame. Acestea sunt prețurile pentru preparatele gătite, dar cei care doresc să cumpere produse crude trebuie să scoată între 130 și 150 de lei pentru cârnați sau alte produse tradiționale.

Prețuri târgul de Crăciun din Piața Universității 2025, numit Bucharest Downtown Chrtismas Market

Bucharest Downtown Christmas Market, adică târgul de Crăciun din Piața Universității s-a deschis pe 29 noiembrie 2025 și va fi deschis până pe 28 decembrie 2025.

Aici, copiii care vor să meargă cu sania VR a moșului trebuie să dea, pe o tură de 3 minute, suma de 50 de lei. La carusel, o tură de 3 minute costă 25 de lei.

Pentru un pahar de vin fiert sau rom, doritorii trebuie să scoată din buzunar 17-20 de lei.

La turtă dulce, acadele și bastonașe de zahăr, prețurile încep de la 10 lei și pot depăși 30 de lei, totul în funcție de dimensiune și model.