Cât costă, de fapt, ceasul lui Ilie Bolojan! Ce firmă e și care este prețul real al accesoriului

Cât costă, de fapt, ceasul lui Ilie Bolojan! Ce firmă e și care este prețul real al accesoriului

Recent, în spațiul public și pe rețelele sociale s-au răspândit tot felul de speculații cu privire la faptul că premierul Ilie Bolojan ar purta la mână un ceas de lux în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Recent, acesta a clarificat totul și a arătat care este adevărul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Februarie 2026, 13:41 | Actualizat Marti, 03 Februarie 2026, 15:38
În ultimele zile, în cadrul unei emisiuni a fost prezentată o informație potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar fi fost surprins în timp ce poartă un ceas de lux Patek Philippe, în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Recent, prim-ministrul a aflat de toate aceste speculații și a decis să nu rămână indiferent. Astfel, Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm și a dezvăluit nu doar firma ceasului pe care îl poartă, dar și prețul. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe informații despre acest subiect.

Recent, în spațiul public și pe rețelele sociale au apărut informații speculații potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar purta un ceas de lux extrem de scump, în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Informațiil au apărut inițial în cadrul unui talk show de la o televiziune, care a susținut că prim-ministrul a fost surprins în timp ce poartă un ceas al cunoscutului brand Patek Philippe.

Aceată informație a ajuns ulterior în mediul online și s-a viralizat rapid și nu puțini au fost românii care au fost revoltați de acest detaliu. Mii de comentarii critice au apărut la adresa lui Ilie Bolojan și oamenii au cerut să afle de „de unde are premierul banii pentru un astfel de ceas”, dar și „de ce nu e trecut în declarația de avere”.

Inițial, informația prezentată la respectivul post de televiziune a fost că ceasul ar costa 30.000 de dolari la mâna a doua, apoi s-a zis că ceasul ar valora 200.000 de dolari, sugerându-se astfel că premierul poartă obiecte de lux, în timp ce românii suferă. Mesajele au avut mare succes la publicul de pe TikTok.

Se pare că prim-ministrul nu a rămas indiferent la cele întâmplate și luni, 2 februarie 2026, Ilie Bolojan a arătat dovada. În timp ce era întrebat obsesiv de un reporter despre valoarea cesului, acesta a arătat încheietura și a spus că este vorba despre „un ceas ieftin”, cu mențiunea „ca să vă liniștiți”. Se pare că premierul purta un ceas marca Timex, estimat la un preț cuprins între 200 și 700 de lei.

Această informație a fost transmisă și de fosta jurnalista Magda Bistriceanu, care a zis: „Ce să vezi, Ilie Bolojan a apărut, a scos ceasul de la mână și a spus calm: «Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți! Este un ceas ieftin»! Ceasul: Timex. Prețul real: 744 de lei… doar la o simplă căutare”, a scris ea pe internet, potrivit libertatea.ro.


