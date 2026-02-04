Cât de mult se vor scumpi gazele de la 1 aprilie 2026. Ce trebuie să știi dacă vrei să schimbi furnizorul

Prețul facturilor la gaze se va majora din nou, începând cu 1 aprilie 2026.

La data de 1 aprilie 2026 vor expira tarifele plafonate la gaze, iar facturile se vor scumpi. Mulți dintre furnizorii de gaze din România au început deja să pregătească diferite pachete cu reduceri, venind deja cu primele oferte către clienții lor.

În încercarea de a atrage mai mulți clienți, furnizorii de gaze au prezentat deja unele oferte, pregătindu-se să convingă mai mulți doritori, având în vedere că prețurile se vor majora.

Ce scumpiri vor apărea la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026

Furnizorii de gaze precum PPC Energie, Engie, Nova Power & Gas și Premier Energy au afișat deja pe site-urile lor ofertele de preț care vor intra în vigoare pentru clienți după 1 aprilie 2026.

De la 1 aprilie 2026 facturile cresc de la 0,29 lei/Kwh, tariful de acum, la 0,304-0,380 lei/ KWH, potrivit publicației Adevărul.

Dintre toți acești furnizori de gaze, cel mai tarif anunțat a fost de către cei de la Nova Power & Gas. Prețul pentru abonamentul NOVA Casnic_pret fix 12 luni_preț va di dde 251,87 lei/ Mwh, acest preț incluzând și taxele de distribuție și transport. Costul final, cu tot cu accize și TVA ajungela 304,76 lei/ Mwh.

După oferta celor de la Nova Power & Gas, a doua cea mai ieftină opțiune este cea a celor de la Electrica Furnizare.

Începând cu 1 aprilie 2026, abonamentul Gaz Stabil va costa 337.24 lei/Mwh.

Oferta anunțată de Engie România pentru abonamentul ElectriGaz este de 365 lei/Mwh, incluzând accizele, TVA-ul, distribuția și tarifele de transport.

Cei de la PPC Energie SA au anunțat mai multe oferte avantajoase pentru clienții lor începând cu 1 aprilie 2026. Cea mai ieftină dintre ele costă 319,28 lei/ Mwh pentru abonamentul PPC Gaz Easy.

Abonamentul PPC Gaz Online este unul dintre cele mai scumpe, ajungând la 373,73 lei/Mwh, în timp ce abonamentul PPC Gaz Simplu costă 379,78 lei/Mwh.

Toate aceste oferte de la PPC includ deja TVA, accize și tarifele de distribuție și transport.

Cei care doresc să își schimbe furnizorul la gaze naturale trebuie mai întâi să vadă lista cu toți furnizorii activi și ofertele acestora pentru perioada următoare. Lista cu toți furnizorii apare pe site-ul ANRE. Apoi trebuie să contactezi furnizorul pentru a depune toate documentele necesare și cererea pentru schimbarea furnizorului. Următorul pas este să reziliezi contractul cu furnizorul tău actual de gaze naturale și se va face deconectarea.

