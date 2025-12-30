Taxele care se schimbă de la 1 ianuarie 2026. Ce impozite vor crește

Românii vor începe anul 2026 cu mai multe scumpiri și poveri fiscale suplimentare.

De la 1 ianuarie, intră în vigoare un nou val de majorări de taxe și impozite, care vor afecta direct bugetele gospodăriilor și ale micilor antreprenori. Creșterile vin după o serie de pachete fiscale adoptate în ultimele luni, care au pus deja presiune pe populație și mediul de afaceri.

Impozite mai mari pe locuințe

Una dintre cele mai importante modificări vizează taxele locale. Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ, ca urmare a majorării valorii impozabile a clădirilor. În București, de exemplu, impozitul pe clădiri ar putea urca cu până la 80%, în funcție de tipul construcției și de dotările acesteia.

Pentru clădirile din beton armat, valoarea impozabilă va crește de la 1.492 lei/mp în 2025 la 2.677 lei/mp în 2026. În cazul caselor din lemn, valoarea impozabilă va urca de la 447 lei/mp la 803 lei/mp. Aceste modificări se vor reflecta direct în sumele plătite anual de proprietari, potrivit viva.ro.

Taxe mai mari pentru mașini, mai ales cele vechi

Și proprietarii de autoturisme vor resimți scumpiri, în special cei care dețin mașini mai vechi. Impozitul auto va fi calculat în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, ceea ce va duce la costuri mai mari pentru vehiculele cu motoare între 1.601 și 2.000 cmc.

Astfel, pentru mașinile noneuro – Euro 3, taxa anuală va ajunge la valori cuprinse între 237,6 și 297 de lei. Pentru Euro 4, impozitul va fi între 228 și 285 de lei, pentru Euro 5 între 213,6 și 267 de lei, iar pentru Euro 6 între 200,8 și 251 de lei. O excepție o reprezintă autoturismele hibride, care vor avea un impozit anual de doar 24,6 lei.

Carburanți, țigări și alcool mai scumpe

De la 1 ianuarie 2026, românii vor plăti mai mult și pentru produsele accizabile. Litrul de benzină și motorină se va scumpi cu aproximativ 34 de bani. Și țigările vor avea prețuri mai mari, ca urmare a creșterii accizelor.

Accizele la băuturile spirtoase vor crește cu circa 2,6 lei pe litru, în timp ce vinul și berea vor fi afectate doar de majorări minore, de câțiva bani. Autoritățile susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a aduce venituri suplimentare la bugetul de stat.

Taxă nouă pentru coletele din afara UE

O altă noutate care va afecta direct consumatorii este introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru toate coletele expediate din afara Uniunii Europene, cu valoare sub 150 de euro. Măsura îi va lovi în special pe românii care comandă frecvent de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol.

Dividende mai taxate, facilități pentru marile companii

Începând cu 2026, antreprenorii vor plăti mai mult și pentru dividende. Taxa pe dividende va crește la 16%, după ce în ultimii ani a avut valori mai reduse – de la 5% în 2016 până la 10% în 2025. Majorarea va influența atât veniturile firmelor, cât și câștigurile acționarilor.

În schimb, companiile foarte mari, cu cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro, vor beneficia de o reducere a taxei pe cifra de afaceri, de la 1% la 0,5%. Astfel, în timp ce marile firme vor plăti mai puțin, gospodăriile și antreprenorii mici vor resimți cel mai puternic noile creșteri de taxe.

În acest context, anul 2026 se anunță unul dificil din punct de vedere financiar, iar românii vor fi nevoiți să își ajusteze cheltuielile pentru a face față noilor poveri fiscale încă din prima zi a anului.