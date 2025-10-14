S-au anunțat noi scumpiri la alimente. Pentru ce produse vom plăti cu 32% mai mult

Antena Căutare
Creșterea prețurilor la alimentele de bază îi fac pe români să fie mai atenți la prețurile produselor pe care le achiziționează.

Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 14:47 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 15:24

Se anunță noi scumpiri la alimente, după ce inflația rămâne în continuare sub pragul de 10%.

Îngrijorarea crește o dată cu creșterea prețurilor la alimente

Românii se vor confrunta cu noi scumpiri la alimente, iar acest lucru îi va face să fie mult mai atenți la ce pun în coșul de cumpărături.

În luna septembrie, rata media a creșterii prețurilor s-a menținut la 9.9%. Cele mai mari scumpiri sunt cele de la sectorul fructe. Românii vor plăti până și cu 32% mai mult pentru fructe, dacă își doresc o gustare sănătoasă și plină de vitamine. Prețurile merelor variază acum între 4 și 10 lei pe kilogram, iar prețurile strugurilor ajung chiar și până la 15 lei pe kilogram.

În ultima luna, alimente de bază precum margarina, uleiul și laptele de vacă au înregistrat creșteri de prețuri cu 10%.

Puterea de cumpărare a populației este impactată sever și din cauza scumpirii serviciilor, dar și a produselor nealimentare. Dacă am face o comparație cu prețurile alimentelor de toamna trecută, am observa că acum tot ce punem în coșul de cumpărături costă cu 9.9% mai mult.

De asemenea, au crescut și prețurile la brânzeturi și carne, alte alimente de bază care se găsesc des pe mesele românilor.

„Datele statistice de la INS vin să confirme faptul că economia se autoreglează, că există o legătură tot mai puternică între puterea de cumpărare și inflație. Altfel spus: scăderile de vânzări, o problemă tot mai amplă în economie, i-au determinat pe tot mai mulți comercianți să ia măsuri de avarie, să caute soluții pentru a păstra creșterile de prețuri într-un interval acceptabil pentru clienți. În esență, prețurile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de ele se rupe. Altfel spus, dacă crești prea mult prețurile rămâi cu marfa nevândută”, a explicat analistul economic Adrian Negrescu pentru Antena 3 CNN.

Scumpirea serviciilor, precum energia electrică, duce și la scumpirea produselor de la rafturi din supermarketuri pentru că pe producători îi costă acum mult mai mult să le producă. Consumatorii de energie electrică plătesc cu până 69% mai mult la factură, comparativ cu toamna anului 2024.

După noile taxe, dinamica vânzărilor cu amănuntul a scăzut de la 3,5% până la 2,1%, potrivit Canca.

Prețurile în continuă creștere îi surprind zilnic pe români atunci când merg la cumpărături, iar majorarea prețurilor duce la scăderea consumului. Cumpărătorii devin mai atenți la ce produse pun în coș, având în vedere că valoarea unui coș de cumpărături a crescut și mai mult în ultima perioadă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
