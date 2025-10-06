Se scumpesc vacanțele în Bulgaria. Cât vor costa pachetele all-inclusive începând cu 2026

Antena Căutare
Stațiunile preferate de români se pregătesc să înregistreze scumpiri începând cu anul viitor.

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 14:30 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 12:49
Românii care obișnuiesc să își petreacă vacanțele de vară pe litoralul bulgăresc al Mării Negre au primit recent o veste cu adevărat dezamăgitoare. Se pare că există mai mulți factori care au determinat hotelierii să recurgă la o serie de scumpiri începând cu anul 2026, iar cei care optau pentru pachetele all-inclusive se numără printre cei mai afectați de noile măsuri.

Descoperă în rândurile de mai jos ce influențează tarifere practicate de hotelierii din Bulgaria și la ce scumpiri ar trebui să se aștepte românii în următoarele trei luni.

Anul 2026 vine la pachet cu o serie de scumpiri, iar românii privesc temători cu privire la viitor. Dacă până acum o mare parte dintre cetățeni își planificau vacanțele de vară în Bulgaria pentru că totul era mult mai accesibil din punct de vedere financiar, acum se pare că mulți se vor reorienta sau vor renunța la mica plăcere de a-și petrece concediul în țara vecină.

Stațiunile preferate de români se pregătesc să înregistreze scumpiri de până la 20% pentru pachetele all-inclusive, creșterile datorându-se atât inflației ridicate din regiune, cât și trecerii Bulgariei la moneda euro.

Tarifele practicate de hotelieri sunt influențate în mod direct, iar turiștii români se gândesc acum de mai multe ori înainte de a face o rezervare pentru vara care urmează.

Potrivit Click!, un pachet cu servicii all-inclusive pentru doi adulți și un copil în luna mai 2025 costă în prezent aproximativ 550 de euro, însă începând cu 2026, același tip de pachet va ajunge să valoreze aproximativ 750 de euro.

Creșterile de aproape 20% urmează să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2026, iar cei care vor neapărat să planifice o vacanță în 2026 pe litoralul bulgăresc încearcă să facă rezervările din timp pentru a beneficia de cel mai mic preț posibil.

Un aspect totuși îmbucurător este faptul că hotelierii oferă și reduceri considerabile pentru cei care își rezervă vacanțele din timp, acestea fiind valabile până la finalul lunii noiembrie, tocmai pentru a compensa parțial scumpirile care vor intra în vigoare începând cu anu viitor.

Pe lângă inflația ridicată și trecerea Bulgariei la euro, există și un alt motiv pentru care se anunță noi scumpiri. Este vorba despre cererea ridicată pentru sezonul estival care continuă să se mențină de la an la an pe o pantă ascendentă.

Totuși, scumpirile nu îi sperie pe toți românii, mai ales că unii dintre ei au început deja să compare prețurile de pe litoralul românesc al Mării Negre cu cel bulgăresc. În unele cazuri, prețurile din țara noastră continuă să fie la fel de costisitoare, motiv pentru care mulți turiști vor prefera în continuare să plece în Bulgaria în concediu, chiar dacă și acolo se înregistrează creșteri semnificative.

A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă

