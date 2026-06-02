Mireasa, sezon 13. Cartea de vizită a lui Mihai. Care a fost ultima relație și ce își dorește de la viitoarea parteneră

Mihai este noul concurent din casa Mireasa: Meciul Iubirii. În emisia live de marți a show-ului matrimonial, de pe 2 iunie 2026, telespectatorii și fetele l-au putut cunoaște mai bine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 15:44 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 16:14
Mihai, noul concurent din casa Mireasa: Meciul Iubirii, a pășit în emisiune cu speranța că își poate găsi sufletul pereche. Chiar dacă nu a avut prea mult noroc în dragoste până acum, tânărul în vârstă de 23 de ani are încredere că aleasa inimii se află în show-ul matrimonial.

De când a venit pe platoul de filmare, telespectatorii și fetele au aflat despre el că este antrenor de baschet. Puțini sunt cei care știu că Mihai a trecut printr-o accidentare gravă care i-ar fi putut afecta cariera de sportiv.

„Pasiunea mea cu sportul a fost preluată de la tatăl meu. Cea mai mare realizare a mea a fost când am ajuns la echipa națională. Veneam după o accidentare gravă”, a dezvăluit băiatul în cartea lui de vizită.

„Sunt un bărbat loial și ambițios! Îmi place când e greu! Am foarte multe de arătat într-o relație. Sunt un băiat greu de găsit și ușor de pierdut. Cel mai mare defect al meu: sunt gelos. Nu-mi place să aibă alte prezențe masculine lângă ea. Nu-mi ies din fire!”, a mai ținut noul concurent să precizeze.

Ce spune Mihai, noul concurent de la Mireasa: Meciul Iubirii, despre fostele relații. Cum vrea să fie viitoarea lui iubită

Tânărul a povestit că a avut o singură relație serioasă care s-a încheiat în urmă cu ceva timp. Despărțirea a avut loc după ce fosta lui iubită a plecat din țară.

„Mi-aș dori să am o relație cum au părinții mei. Ei se iubesc extrem de mult. Sunt foarte apropiat de fratele meu și cu el discut orice. (...) Îmi doresc să simt fluturi în stomac, dar știu și consecințele care vin când este vorba de iubire.

Am fost îndrăgostit acum trei ani. Relația a durat 8 luni, până când a plecat în străinătate. S-a terminat pentru că trebuia să facem Paștele împreună, iar ea mi-a zis să nu mai vin. De câteva zile era foarte rece cu mine. Mi-a zis că se desparte de mine pentru că sunt imatur. După am aflat niște chestii mai nasoale. Ultima relație a fost acum un an și a durat trei luni. Nu am putut să mă îndrăgostesc și am pus stop.”, a mai dezvăluit tânărul.

Mihai a scos la iveală și câteva detalii despre fata pe care o vrea lângă el: „Vreau să fie slăbuță și înaltă. Mă uit prima dată la cum zâmbește. Îmi doresc să aibă un caracter puternic și să aibă un stil de viață sănătos. M-ar deranja puțin dacă partenera mea ar avea un copil sau a mai fost căsătorită”.

De asemenea, noul concurent a punctat faptul că nu ar avea nicio problemă dacă viitoarea lui iubită ar fi făcut conținut pentru adulți.

Colaj ciu Mihai la Mireasa: Meciul Iubirii

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
