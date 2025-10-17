Explozie într-un bloc din Rahova. Reacția MAI după ce 2 persoane au murit, iar planul roșu a fost activat: „Situația, în dinamică”

Oficialii au venit cu primele declarații, iar potrivit ultimelor informații, trei victime au fost declarate decedate, în timp ce altele sunt internate în spital.

UPDATE 11:17 A fost identificată o a treia persoană decedată!

„A mai fost identificată o a treia victimă, surprinsă sub dărâmături, respectiv sub un planșeu de beton de la etajul 6. Aceasta nu prezintă semne vitale.” se arată pe pagina de Facebook MAI.

ȘTIRE INIȚIALĂ

O explozie puternică a avut loc în această dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală! Etajul șase s-a prăbușit la propriu peste etajul cinci, iar întreaga zonă arată ca după război.

Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar clădirea a fost, de asemenea, afectată, la fel ca și blocul situat în imediata apropiere.

Oficialii au venit cu primele declarații, iar potrivit ultimelor informații, două victime au fost declarate decedate, în timp ce altele sunt internate în spital.

Explozie într-un bloc din Rahova. Reacția MAI după ce 2 persoane au murit, iar planul roșu a fost activat: „Situația este în dinamică”

„UPDATE: La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență! Se identifică numărul de paturi de ATI libere și coordonarea resurselor umane și materiale.

UPDATE: În acest moment 9 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă si 2 victime declarate decedate.

În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare.

A fost activat PLANUL ROȘU DE INTERVENȚIE.

Din primele informații sunt posibil 2 persoane decedate, iar 5 victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu.

Situația este în dinamică” sunt ultimele informații regăsite pe pagina de Facebook oficială a Ministerului Sănătăţii.

„UPDATE: Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, 1 a refuzat transportul, iar alte 2 persoane sunt decedate.

În urma verificărilor efectuate, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale la nivelul ferestrelor, fără a fi înregistrate victime. Toate persoanele s-au autoevacuat în siguranță.

De asemenea, în scurt timp va fi acordată o declarație de presă în imediata apropiere a locului de producere a evenimentului, în Calea Rahovei, sensul de deplasare către Soseaua Alexandriei. Situația este în dinamică.

UPDATE: Până în acest moment au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale: Spital Universitar de Urgență București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Spitalul Clinic de Urgență București Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș Spital Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” Spital Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”

UPDATE ora 10:29: În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

UPDATE ora 10:21: Elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați.

ISUBIF a transmis un mesaj RO-Alert către populatie pentru a evita circulația în zona de interventie a echjipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.

În sprijinul forțelor care intervin la fața locului, au fost trimise și 2 echipaje canine pentru executarea misiunilor de căutare în incinta imobilului afectat.

Din informațiile deținute la acest moment, din totalul persoanelor afectate 2 sunt decedate și alte 8 sunt transportate la spital pentru evaluare de specialitate.

UPDATE ora 10:00:Revenire explozie neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei

Două victime au fost declarate decedate, iar alte 4 victime sunt transportate la spital. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Misiunea este în dinamică.

Explozie neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei

Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție” se arată și în postarea făcută pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

