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România, sub Cod de caniculă! Urmează nopți tropicale și temperaturi de până la 39 de grade Celsius. Ce zone sunt vizate

Un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării începând cu ziua de joi, 19 august 2026. Meteorologii au anunțat că temperaturile maxime ar putea atinge valoare de 39 de grade Celsius și vom avea parte inclusiv de efect de nopți tropicale. Află detalii despre cum va fi vremea în zilele următoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 11:09 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 14:17
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Descoperă ce anunță meteorologii pentru perioada următoare și care sunt zonele afectate de caniculă | Profimedia
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România se va afla sub un val puternic de căldură ce se va intensifica și se va extinde în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteo de Cod galben și Cod portocaliu de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și efect de nopți tropicale. Descoperă în rândurile de mai jos când și unde sunt așteptate temperaturi maxime de până la 39 de grade Celsius.

Canicula revine în România cu temperaturi maxime de până la 39 de grade Celsius și nopți tropicale! Care sunt zone vizate și ce avertizări sunt în vigoare

Vin zile dificile pentru numeroși români, din punct de vedere meteorologic. Specialiștii din Cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe avertizări meteu despre de caniculă. Sunt așteptate nu doar temperaturi maxime de până la 39 de grade Celsius, ci și disconfort termic accentuat și efectul de nopți tropicale.

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Începând de joi, 20 august 2026 și până pe 24 august 2026 la orele dimineții un val de căldură se va accentua și se va extinde în aproape toată țara. Temperaturile din termometre vor crește până la 34-39 de grade Celsius, cele mai mari valori urmând a se înregistra în vestul și sud-vestul țării. Local, nopțile vor deveni tropicale, temepraturile minime urmând a se încadra între 20 și 26 de grade Celsius. Vom avea parte astfel de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și efect de nopți tropicale.

Pentru zilele de 20-21 august 2026 este în vigoare o avertizare meteo de Cod galben de caniculă pentru Moldova, Muntenia, Maramureș, Oltenia, Crișana și cea mai mare parte a Transilvaniei. Aici, temperaturile se vor situa între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele de temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Se va resimți fenomenul de nopți tropicale, a fost anunțul oficial făcut de specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

imagine cu termometru si cer rosu, semnificand perioada de canicula

Tot pentru zilele de 20-21 august 2026 este în vigoare o avertizare metoe de Cod Portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală, valabil pentru Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. Aici, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade Celsius și se va înregistra fenomenul de noapte tropicală.

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