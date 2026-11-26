Rezultatele loto la extragerile de azi, 26 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Află numerele Loto azi, 26 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 26 noiembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele LOTO câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Numere LOTO de azi. Află rezultatele LOTO de joi, 26 noiembrie 2026: 2,63 milioane de lei report la Joker și 2,38 milioane de lei report la Loto 6/49

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Află numerele LOTO de azi, 26 noiembrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 26 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 26 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 26 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 26 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 26 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 26 noiembrie 2026:

Report la Joker la categoria I de peste 2,63 milioane de lei. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,38 milioane de lei. Report cumulat la Noroc de peste 1,38 milioane de lei

Joi, 26 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 22 noiembrie, Loteria Romana a acordat 25.114 castiguri in valoare totala de peste 2,38 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,38 milioane de lei (peste 445.400 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 259.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,63 milioane de lei (peste 492.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 159.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 893.500 de lei (peste 167.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 63.200 de lei (peste 11.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 581.300 de lei (peste 108.600 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 22 noiembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 230.489,49 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Targu Jiu.

La tragerea Noroc de duminica, 22 noiembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 59.755,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Codlea, judetul Brasov si din Constanta.