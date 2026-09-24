Antena Căutare
Home Lifestyle Food Sfeclă și morcovi copți cu glazură de miere și oțet balsamic

Sfeclă și morcovi copți cu glazură de miere și oțet balsamic

Această rețetă de sfeclă și morcovi copți cu glazură de miere și oțet balsamic este a unei garnituri gustoase, colorate și ușor de pregătit, potrivită pentru mesele de zi cu zi. Glazura de miere și oțet balsamic aduce un echilibru bun între dulce și acrișor și completează natural gustul legumelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 08:50 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 08:56
O garnitură gustoasă, colorată și ușor de pregătit, potrivită pentru mesele de zi cu zi | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Preparatul este potrivit pentru toamnă și iarnă, când sfecla și morcovii sunt disponibili din abundență. Dar poate fi servit fără probleme în orice perioadă a anului. Culorile intense ale legumelor îl fac potrivit și pentru mesele festive, unde poate fi așezat alături de friptură, carne de pasăre, pește sau alte garnituri de legume. Poate fi servit cald, imediat după coacere. Dar este gustos și călduț, ceea ce îl face practic atunci când pregătești mai multe feluri pentru aceeași masă.

Mierea nu acoperă gustul legumelor, ci îl accentuează, în timp ce oțetul balsamic adaugă o notă acidulată care împiedică preparatul să devină prea dulce. Sfecla capătă o aromă mai concentrată prin coacere. Iar morcovii devin fragezi și ușor caramelizați. Împreună, cele două legume formează o garnitură simplă, dar suficient de aromată pentru a ieși din rutina garniturilor obișnuite.

Pentru un rezultat plăcut, taie sfecla și morcovii în bucăți de dimensiuni apropiate, astfel încât să se gătească uniform. Sfecla are nevoie de ceva mai mult timp pentru a deveni fragedă, de aceea este important să nu tai bucățile prea mari. Păstrează glazura echilibrată și folosește suficient oțet balsamic pentru a contrabalansa mierea. La final, legumele trebuie să fie fragede la interior și ușor rumenite la exterior.

Sfeclă și morcovi copți cu glazură de miere și oțet balsamic - Ingrediente

Articolul continuă după reclamă
  • 500 g sfeclă roșie
  • 500 g morcovi
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 2 linguri miere
  • 2 linguri oțet balsamic
  • 1/2 linguriță sare
  • 1/4 linguriță piper negru măcinat
  • 1 linguriță cimbru uscat.

Rețeta de garnitură și sfeclă cu morcovi - Mod de preparare

Curăță sfecla și morcovii, apoi spală-i bine și lasă-i să se scurgă. Taie sfecla în bucăți potrivite, de aproximativ aceeași dimensiune, iar morcovii taie-i în bucăți sau bastonașe mai groase. Dacă morcovii sunt foarte subțiri, îi poți lăsa întregi sau îi poți tăia pe lungime.

Încălzește cuptorul la 200°C și pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pune sfecla și morcovii în tavă, adaugă uleiul de măsline, sarea, piperul și cimbrul, apoi amestecă bine pentru ca toate bucățile să fie acoperite uniform.

Întinde legumele într-un singur strat și lasă suficient spațiu între ele. Nu aglomera tava, deoarece legumele vor elimina abur și se vor găti mai greu, fără să capete acea ușoară rumenire specifică legumelor coapte.

Introdu tava în cuptor și coace legumele aproximativ 35-45 de minute, în funcție de dimensiunea bucăților. Întoarce-le după aproximativ 20 de minute pentru a se rumeni uniform. Verifică sfecla cu vârful unui cuțit; când pătrunde ușor în bucățile de sfeclă, legumele sunt aproape gata.

Citește și: Supă cremă de sfeclă roșie și cartofi, plină de culoare și savoare

Pregătește glazura de miere și oțet balsamic pentru sfeclă și morcovi copți

Pune mierea și oțetul balsamic într-un bol mic și amestecă până când obții un sos omogen. Dacă mierea este foarte densă, las-o câteva minute la temperatura camerei pentru a se amesteca mai ușor.

Scoate tava din cuptor când sfecla și morcovii sunt aproape complet fragezi. Toarnă glazura peste legume și amestecă delicat, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită. Nu turna glazura de la începutul coacerii, deoarece mierea se poate carameliza prea repede și se poate arde înainte ca sfecla să fie bine pătrunsă.

Introdu din nou tava în cuptor și mai coace legumele aproximativ 5-10 minute. Supraveghează-le în această etapă, deoarece glazura se va îngroșa și se va carameliza rapid. Scoate tava când legumele sunt fragede, lucioase și ușor rumenite pe margini.

Lasă preparatul câteva minute să se răcorească, apoi servește sfecla și morcovii copți ca garnitură. Sunt potriviți lângă friptură de porc, carne de vită, pui sau pește, dar pot fi serviți și alături de alte preparate vegetariene.

Pentru un aspect plăcut, așază legumele pe un platou și stropește-le cu sosul rămas în tavă. Servește-le calde sau călduțe.

Citește și: Salată de sfeclă roșie cu brânză de capră, nuci caramelizate și dressing de portocale

Ce fructe și legume sunt în sezon la sfârșitul lunii septembrie. Ce merită cumpărat acum din piață...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce face bani moștenitoarea averii lui Ion Țiriac, de 2,3 miliarde de dolari. Unde este angajată şi ce meserie are Din ce face bani moștenitoarea averii lui Ion Țiriac, de 2,3 miliarde de dolari. Unde este angajată şi ce meserie are
Observatornews.ro Tatăl tinerei găsite în valiză plecase după presupusul criminal. Vecinii i-au spus că a plecat din țară Tatăl tinerei găsite în valiză plecase după presupusul criminal. Vecinii i-au spus că a plecat din țară
Antena 3 Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
SpyNews Ce mesaje ciudate a transmis iubitul Valentinei, fata găsită în valiză, înainte de crimă. Acum ridică semne serioase de întrebare Ce mesaje ciudate a transmis iubitul Valentinei, fata găsită în valiză, înainte de crimă. Acum ridică semne serioase de întrebare
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce fructe și legume sunt în sezon la sfârșitul lunii septembrie. Ce merită cumpărat acum din piață
Ce fructe și legume sunt în sezon la sfârșitul lunii septembrie. Ce merită cumpărat acum din piață
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Supă cremă de sfeclă roșie și cartofi, plină de culoare și savoare
Supă cremă de sfeclă roșie și cartofi, plină de culoare și savoare
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x