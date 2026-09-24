Această rețetă de sfeclă și morcovi copți cu glazură de miere și oțet balsamic este a unei garnituri gustoase, colorate și ușor de pregătit, potrivită pentru mesele de zi cu zi. Glazura de miere și oțet balsamic aduce un echilibru bun între dulce și acrișor și completează natural gustul legumelor.

O garnitură gustoasă, colorată și ușor de pregătit, potrivită pentru mesele de zi cu zi | Shutterstock/AI

Preparatul este potrivit pentru toamnă și iarnă, când sfecla și morcovii sunt disponibili din abundență. Dar poate fi servit fără probleme în orice perioadă a anului. Culorile intense ale legumelor îl fac potrivit și pentru mesele festive, unde poate fi așezat alături de friptură, carne de pasăre, pește sau alte garnituri de legume. Poate fi servit cald, imediat după coacere. Dar este gustos și călduț, ceea ce îl face practic atunci când pregătești mai multe feluri pentru aceeași masă.

Mierea nu acoperă gustul legumelor, ci îl accentuează, în timp ce oțetul balsamic adaugă o notă acidulată care împiedică preparatul să devină prea dulce. Sfecla capătă o aromă mai concentrată prin coacere. Iar morcovii devin fragezi și ușor caramelizați. Împreună, cele două legume formează o garnitură simplă, dar suficient de aromată pentru a ieși din rutina garniturilor obișnuite.

Pentru un rezultat plăcut, taie sfecla și morcovii în bucăți de dimensiuni apropiate, astfel încât să se gătească uniform. Sfecla are nevoie de ceva mai mult timp pentru a deveni fragedă, de aceea este important să nu tai bucățile prea mari. Păstrează glazura echilibrată și folosește suficient oțet balsamic pentru a contrabalansa mierea. La final, legumele trebuie să fie fragede la interior și ușor rumenite la exterior.

Sfeclă și morcovi copți cu glazură de miere și oțet balsamic - Ingrediente

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500 g sfeclă roșie

500 g morcovi

2 linguri ulei de măsline

2 linguri miere

2 linguri oțet balsamic

1/2 linguriță sare

1/4 linguriță piper negru măcinat

1 linguriță cimbru uscat.

Rețeta de garnitură și sfeclă cu morcovi - Mod de preparare

Curăță sfecla și morcovii, apoi spală-i bine și lasă-i să se scurgă. Taie sfecla în bucăți potrivite, de aproximativ aceeași dimensiune, iar morcovii taie-i în bucăți sau bastonașe mai groase. Dacă morcovii sunt foarte subțiri, îi poți lăsa întregi sau îi poți tăia pe lungime.

Încălzește cuptorul la 200°C și pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pune sfecla și morcovii în tavă, adaugă uleiul de măsline, sarea, piperul și cimbrul, apoi amestecă bine pentru ca toate bucățile să fie acoperite uniform.

Întinde legumele într-un singur strat și lasă suficient spațiu între ele. Nu aglomera tava, deoarece legumele vor elimina abur și se vor găti mai greu, fără să capete acea ușoară rumenire specifică legumelor coapte.

Introdu tava în cuptor și coace legumele aproximativ 35-45 de minute, în funcție de dimensiunea bucăților. Întoarce-le după aproximativ 20 de minute pentru a se rumeni uniform. Verifică sfecla cu vârful unui cuțit; când pătrunde ușor în bucățile de sfeclă, legumele sunt aproape gata.

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Pregătește glazura de miere și oțet balsamic pentru sfeclă și morcovi copți

Pune mierea și oțetul balsamic într-un bol mic și amestecă până când obții un sos omogen. Dacă mierea este foarte densă, las-o câteva minute la temperatura camerei pentru a se amesteca mai ușor.

Scoate tava din cuptor când sfecla și morcovii sunt aproape complet fragezi. Toarnă glazura peste legume și amestecă delicat, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită. Nu turna glazura de la începutul coacerii, deoarece mierea se poate carameliza prea repede și se poate arde înainte ca sfecla să fie bine pătrunsă.

Introdu din nou tava în cuptor și mai coace legumele aproximativ 5-10 minute. Supraveghează-le în această etapă, deoarece glazura se va îngroșa și se va carameliza rapid. Scoate tava când legumele sunt fragede, lucioase și ușor rumenite pe margini.

Lasă preparatul câteva minute să se răcorească, apoi servește sfecla și morcovii copți ca garnitură. Sunt potriviți lângă friptură de porc, carne de vită, pui sau pește, dar pot fi serviți și alături de alte preparate vegetariene.

Pentru un aspect plăcut, așază legumele pe un platou și stropește-le cu sosul rămas în tavă. Servește-le calde sau călduțe.

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