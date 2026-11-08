Cele 6 greșeli pe care le fac multe cupluri când își cumpără prima locuință. Detaliile care le pot costa scump

Șase greșeli de evitat când cumperi prima locuință în cuplu. Ce trebuie să știi despre buget, credit, proprietate și alegerea apartamentului.

Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:34 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:39

Cele 6 greșeli pe care le fac multe cupluri când își cumpără prima locuință

Cumpărarea primei locuințe în cuplu este o decizie importantă, care presupune mai mult decât alegerea unui apartament frumos și stabilirea unui buget. Există câteva greșeli frecvente care pot crea probleme financiare și neînțelegeri între parteneri. Iată șase aspecte de care ar trebui să țineți cont înainte de achiziție.

Achiziționarea primei locuințe este un pas important pentru orice cuplu. Entuziasmul poate însă determina partenerii să treacă cu vederea detalii care, în timp, se pot transforma în probleme. De la alegerea suprafeței până la stabilirea dreptului de proprietate, există câteva aspecte care merită analizate cu atenție.

Cele 6 greșeli pe care să le eviți când cumperi prima locuință în cuplu

1. Alegerea unei locuințe doar pentru nevoile actuale

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O garsonieră poate fi suficientă pentru două persoane, dar situația se poate schimba odată cu apariția unui copil. Este important ca partenerii să ia în calcul și planurile de viitor.

2. Ignorarea nevoii de spațiu personal

Dacă unul dintre parteneri lucrează de acasă, lipsa unei camere separate poate deveni o problemă. Compartimentarea locuinței trebuie să răspundă nevoilor amândurora.

3. Stabilirea unui buget prea mare

O rată lunară accesibilă în prezent poate deveni dificil de achitat dacă unul dintre parteneri își pierde locul de muncă sau veniturile familiei scad. Specialiștii recomandă, în general, păstrarea unei rezerve financiare pentru situații neprevăzute.

4. Compromisurile făcute de un singur partener

Cartierul, distanța față de serviciu, suprafața și compartimentarea apartamentului trebuie discutate împreună. Dacă doar unul dintre parteneri face compromisuri, pot apărea nemulțumiri.

5. Lipsa clarificărilor privind dreptul de proprietate

Contribuția la avans sau la plata ratelor nu stabilește automat cota de proprietate asupra imobilului. Este esențial ca partenerii să discute acest aspect înainte de semnarea actelor și să clarifice situația juridică împreună cu notarul.

6. Alegerea locuinței doar pentru amenajare

Mobilierul, finisajele și decorațiunile pot fi schimbate ulterior. În schimb, amplasarea, vecinătățile și suprafața apartamentului sunt aspecte mult mai greu de modificat.

Înainte de cumpărarea unei locuințe, este recomandat ca ambii parteneri să analizeze atât costurile imediate, cât și cheltuielile pe termen lung. O decizie luată împreună, pe baza unui buget realist, poate preveni numeroase dificultăți.