Ionuț Mocăniță a ales să plece de la Insula Iubirii alături de ispita Andrușca. Concurenta i-a răspuns la ultimul bonfire și a dezvăluit ce decizie a luat în privința viitorului lor.

Ionuț Mocăniță a vrut să plece de la Insula Iubirii cu ispita Andrușca. Ce răspuns i-a dat aceasta | Antena 1

Moment important la ultimul bonfire de la Insula Iubirii! Ionuț Mocăniță a mărturisit că își dorește să părăsească Thailanda alături de ispita Andrușca. Concurentul a explicat și ce l-a făcut să ia această decizie, după apropierea dintre ei din timpul emisiunii.

Înainte de a-i da răspunsul, Andrușca a vrut să afle care sunt motivele pentru care Ionuț își dorește să continue povestea lor și în afara show-ului.

Ionuț Mocăniță a ales să plece de la Insula Iubirii alături de Andrușca

În fața lui Radu Vâlcan, Ionuț a explicat că experiența trăită alături de Andrușca a fost una sinceră. El a spus că s-a simțit bine în preajma ei și că și-ar dori să descopere unde poate duce legătura dintre ei.

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„Bun, dragii mei, cum doriți să plecați de aici, de pe Insula Iubirii? Împreună sau separat? Și am să te întreb pe tine, Ionuț”, a spus Radu Vâlcan.

„Mulțumesc că mă întrebi prima dată pe mine, pentru că eu sunt cel care vine dintr-o relație și are foarte multe lucruri. Și îmi dai posibilitatea să zic primul că aș vrea să plecăm împreună. Și apoi să o las pe ea să decidă, pentru că din ce am trăit aici și ce am simțit și cum am făcut să mă simt, consider că a fost reală sută la sută”, a răspuns Ionuț.

După ce a ascultat răspunsul concurentului, prezentatorul a vrut să afle și ce decizie va lua Andrușca.

„Am simțit că și ea vrea să vină cu mine împreună”, a adăugat Ionuț.

„Hai să o întreb, să vedem dacă așa este”, a intervenit prezentatorul.

Ce i-a răspuns Andrușca lui Ionuț la ultimul bonfire

Înainte să îi dea un răspuns, Andrușca a vrut să știe de ce Ionuț își dorește să plece alături de ea. Ispita a simțit nevoia să afle ce l-a făcut pe concurent să ia această decizie și ce a însemnat pentru el apropierea lor.

„Eu, înainte să răspund, mi-aș dori să îmi răspunzi sincer de ce îți dorești să pleci cu mine de aici? Adică, tot parcursul nostru, mi-aș dori să fii… nu știu, să spui lucrul care te-a adus până aici și te-a făcut să faci alegerea asta”, a spus Andrușca.

Ionuț i-a explicat că s-a simțit acceptat și fericit în preajma ei. Concurentul a apreciat faptul că ispita nu l-a presat și că multe dintre lucrurile dintre ei au venit natural.

„Uite, tu nu ai venit la mine să mă presezi, să mă întrebi lucruri, să mă faci… Efectiv au fost de la sine. Și m-am simțit în felul meu acceptat, fericit și din nimic, și din faptul că asculți sau faptul că te importă și ai spus niște lucruri pe care eu poate nici nu te-am întrebat, că erau în capul meu. Mi-ar face plăcere să văd unde duce”, a mărturisit Ionuț.

La rândul ei, Andrușca a spus că a ajuns să îl cunoască pe Ionuț dincolo de imaginea pe care și-o formase despre el din ceea ce aflase de la Claudia. Aceasta a vorbit și despre greșelile pe care concurentul le-a recunoscut pe parcursul experienței.

„Din parcursul nostru aici, eu îl cunosc pe Ionuț altfel și nu cum l-a prezentat sau reprezentat Claudia. Da, citează să spui că e ok, îți pare rău, e vina ta, dar nu mai repeta asta, pentru că într-o relație este vina sau datorită vouă ați ajuns aici, nu datorită ție sau datorită ei. Bineînțeles că voi pleca cu el acasă”, a declarat Andrușca.