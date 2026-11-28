Claudia și ispita Eduard au decis să părăsească împreună Insula Iubirii. La ultimul bonfire, acesta a făcut o declarație neașteptată și a numit-o pe fosta parteneră a lui Ionuț Mocăniță „iubita mea”.

Claudia și Eduard au plecat împreună de la Insula Iubirii | Antena 1

Claudia și Eduard au ales să își continue povestea și după încheierea experienței de la Insula Iubirii. La ultimul bonfire, Radu Vâlcan i-a întrebat dacă vor să plece împreună sau separat din Thailanda. Claudia nu a avut nicio ezitare și a spus că vrea să plece alături de ispită. Eduard a confirmat alegerea și a făcut o declarație care a surprins-o pe concurentă.

Claudia a ales să plece de la Insula Iubirii alături de Eduard

După toate momentele trăite în Thailanda, Claudia a avut ocazia să spună cu cine își dorește să părăsească emisiunea. Radu Vâlcan i-a oferit două variante: să plece alături de ispita Eduard sau să continue singură drumul.

Concurenta nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a lua o decizie. Aceasta a mărturisit că vrea să plece alături de bărbatul de care s-a apropiat pe parcursul emisiunii.

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„Vrei să părăsești insula alături de Eduard, comandantul Eduard, comandantul din seara aceasta? Sau singură? Stai că ai și varianta să pleci singură”, a întrebat-o Radu Vâlcan.

Răspunsul Claudiei a venit imediat:

„100% cu el, fără niciun dubiu”, a spus aceasta.

Eduard a numit-o pe Claudia „iubita mea” la ultimul bonfire

După ce Claudia și-a exprimat dorința de a pleca împreună cu el, Radu Vâlcan l-a întrebat și pe Eduard dacă este pregătit să părăsească emisiunea alături de concurentă.

Ispita a confirmat că își dorește același lucru. Replica lui a fost însă cea care a atras atenția. Eduard a numit-o pe Claudia „iubita mea”, semn că vede o posibilă continuare a relației lor și după încheierea emisiunii.

„Ok. Dacă vrea și el. Vrei să părăsești insula alături de Claudia?”, l-a întrebat prezentatorul.

„Vreau să părăsesc insula alături de iubita mea, Claudia”, a răspuns Eduard.

Surprinsă de felul în care a fost numită, Claudia a reacționat imediat:

„Doamne!”, a exclamat concurenta.

Așadar, cei doi au decis să plece împreună de la Insula Iubirii. După apropierea din timpul emisiunii, Claudia și Eduard au ales să vadă ce le rezervă viitorul și să își continue povestea în afara Thailandei.