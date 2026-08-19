Femeia care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 s-a prezentat miercuri, 19 august 2026 pentru a-și lua câștigul. Descoperă ce declarație emoționantă a făcut.

În cursul zilei de miercuri, 19 august 2026, câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria tragerilor Loto 6/49 și-a ridicat câștigul. Cu acest prilej s-au aflat mai multe detalii despre femeia norocoasă.

Cine e femeia care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Ce detalii emoționante au ieșit la iveală

La tragerile recente Loto, o femeie în vârstă de 59 de ani a ghicit combinația câștigătoare de numere și s-a ales astfel cu un impresionant premiu în valoare de 52.839.623,04 lei (peste 10,07 milioane de euro). Câștigul a fost înregistrat în data de 13 august 2026, dar femeia din Oradea a reușit abia acum să își ridice premiul.

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Cu această ocazie au ieșit la iveală mai multe detalii despre femeia norocoasă. Se pare că aceasta are vârsta de 59 de ani și este pensionată din motive medicale. Pentru combinația câștigătoare, aceasta a spus că nu a folosit un truc anume, ci doar a ales să pună la întâmplare niște numere pe bilet care a costat modesta sumă de 8,5 lei.

Doamna cu pricina nu a dorit să își facă publică identitatea, însă a făcut o confesiune extrem de emoționantă:

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viata. Consider ca e noroc si, în acelasi timp, o binecuvantare. Cu acesti bani imi voi lua viata de la capat”, a fost confesiunea extrem de emoționantă pe care a făcut-o femeia care în prezent se poate lăuda cu faptul că a reușit să pună mâna pe cel mai mare premiu din istoria tragerilor Loto 6/49.

Cel mai probabil, doamna va alege să folosească banii pentru tratamente, nevoi medicale și șansa la o viață mai liniștită, întrucât este cunoscut deja faptul că pensiile acordate de statul român pe motive medicale sunt extrem de mici și nu acoperă pe deplin nevoile bolnavilor cronici.

Premiul câștigat de femeie este în valoare de 52.839.623,04 lei (peste 10,07 milioane de euro), ce mai mare din istoria Loto 6 din 49 de până acum, însă după plata impozitului, aceasta va rămâne cu suma de 31.718.723,824 lei, adică în jur de 6 milioane de euro.