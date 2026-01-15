Cine este Nicoleta Drăgușin, jurnalista CNN în România care a murit la vârsta de 46 de ani. Care e cauza morții

Nicoleta Drăgușin a fost prima corespondentă CNN în România și a avut o carieră de 25 de ani în jurnalism.

Nicoleta Drăgușin a rămas în inimile colegilor ei, fiind foarte apreciată pentru munca și dedicarea ei. Tânăra jurnalistă avea o carieră de peste 25 de ani drept corespondent internațional.

Ce diagnostic crunt a primit Nicoleta Drăgușin cu doar câteva luni înainte de a muri

În ultimii ani, Nicoleta Drăgușin a adus pe micile ecrane cele mai importante știri din zone de interes ale lumii. Ea a fost atât corespondent, cât și reporter de război, tratând subiecte majore de interes.

Nicoleta a rămas în memoria colectivă ca prima corespondentă CNN din România și una dintre corespondentele France 24 în România.

Prima ei zi ca jurnalistă a fost chiar pe 11 septembrie 2001, ziua atacului terorist de la World Trade Center.

Cariera tinerei jurnaliste a fost marcată de momente cu adevărat periculoase. În 2016, Nicoleta Drăgușin se afla la Nisa chiar în timpul atacului terorist și a raportat de-acolo incidentul, aflându-se doar la câțiva pași de tragedie.

Parte din formarea ei profesională le-au constituit programele de prestigiu CNN International Professional Program și US State Department International Visitors Program, iar mai apoi Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale.

Așa cum și colegii ei au scris pe rețelele de socializare, Nicoleta Drăgușin a plecat prea repede la ceruri. Tânăra în vârstă de 46 de ani a fost răpusă de o boală gravă.

Ea a primit diagnosticul crunt cu doar câteva luni înainte să moară. Se pare că boala nemiloasă a avansat foarte repede, iar trupul Nicoletei nu a mai rezistat.

Jurnalista a fost diagnosticată de medici cu cancer la pancreas în urmă cu doar câteva luni și se pare că boala a mistuit-o într-un timp foarte scurt, când toată lumea avea speranța că se va recupera.

Nicoleta Drăgușin a lăsat în urmă un soț îndurerat, pe Ionuț Mihalcea, care era colegul ei la același post TV. Cei doi au împărtășit pasiunea pentru jurnalism, lucrând împreună și construindu-și cariere solide.

Înmormântarea tinerei jurnaliste va avea loc vineri, 16 ianuarie, în localitatea Domnești. Ea era originară din Roșiorii de Vede, județul Teleorman.

