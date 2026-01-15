Antena Căutare
Home News Social Cine este Nicoleta Drăgușin, jurnalista CNN în România care a murit la vârsta de 46 de ani. Care e cauza morții

Cine este Nicoleta Drăgușin, jurnalista CNN în România care a murit la vârsta de 46 de ani. Care e cauza morții

Nicoleta Drăgușin a fost prima corespondentă CNN în România și a avut o carieră de 25 de ani în jurnalism.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 12:45 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 14:12
Nicoleta Drăgușin a încetat din viață la vârsta de 46 de ani în urma unui diagnostic grav. | Facebook

Nicoleta Drăgușin, jurnalista CNN în România, a murit la vârsta de 46 de ani.

Nicoleta Drăgușin a rămas în inimile colegilor ei, fiind foarte apreciată pentru munca și dedicarea ei. Tânăra jurnalistă avea o carieră de peste 25 de ani drept corespondent internațional.

Ce diagnostic crunt a primit Nicoleta Drăgușin cu doar câteva luni înainte de a muri

Citește și: A murit Brigitte Bardot. Actrița s-a stins din viață la 91 de ani. Care este motivul pentru care a părăsit lumea cinematografiei

Articolul continuă după reclamă

În ultimii ani, Nicoleta Drăgușin a adus pe micile ecrane cele mai importante știri din zone de interes ale lumii. Ea a fost atât corespondent, cât și reporter de război, tratând subiecte majore de interes.

Nicoleta a rămas în memoria colectivă ca prima corespondentă CNN din România și una dintre corespondentele France 24 în România.

Prima ei zi ca jurnalistă a fost chiar pe 11 septembrie 2001, ziua atacului terorist de la World Trade Center.

Cariera tinerei jurnaliste a fost marcată de momente cu adevărat periculoase. În 2016, Nicoleta Drăgușin se afla la Nisa chiar în timpul atacului terorist și a raportat de-acolo incidentul, aflându-se doar la câțiva pași de tragedie.

Citește și: Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie

Parte din formarea ei profesională le-au constituit programele de prestigiu CNN International Professional Program și US State Department International Visitors Program, iar mai apoi Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale.

Așa cum și colegii ei au scris pe rețelele de socializare, Nicoleta Drăgușin a plecat prea repede la ceruri. Tânăra în vârstă de 46 de ani a fost răpusă de o boală gravă.

Ea a primit diagnosticul crunt cu doar câteva luni înainte să moară. Se pare că boala nemiloasă a avansat foarte repede, iar trupul Nicoletei nu a mai rezistat.

Jurnalista a fost diagnosticată de medici cu cancer la pancreas în urmă cu doar câteva luni și se pare că boala a mistuit-o într-un timp foarte scurt, când toată lumea avea speranța că se va recupera.

Nicoleta Drăgușin a lăsat în urmă un soț îndurerat, pe Ionuț Mihalcea, care era colegul ei la același post TV. Cei doi au împărtășit pasiunea pentru jurnalism, lucrând împreună și construindu-și cariere solide.

Înmormântarea tinerei jurnaliste va avea loc vineri, 16 ianuarie, în localitatea Domnești. Ea era originară din Roșiorii de Vede, județul Teleorman.

Citește și: Poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei, a murit la vârsta de 88 de ani: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată..”

(P) ISOMAT România consolidează relația cu profesioniștii din construcții prin lansarea IsoPro by Isomat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Observatornews.ro Ce este driftul, fenomenul care face ca și persoanele vaccinate să se îmbolnăvească de super-gripă Ce este driftul, fenomenul care face ca și persoanele vaccinate să se îmbolnăvească de super-gripă
Antena 3 Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate
SpyNews Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Ce este, de fapt, un jucător high roller la casino
(P) Ce este, de fapt, un jucător high roller la casino
Sticky Toffee Pudding. Desert englezesc cu sos caramel și curmale
Sticky Toffee Pudding. Desert englezesc cu sos caramel și curmale Catine.ro
Rezultate Loto, 11 ianuarie 2026. Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I
Rezultate Loto, 11 ianuarie 2026. Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
După ce l-a auzit pe Nicușor Dan la TV, un profesor român a ajuns într-o enciclopedie matematică de prestigiu cu problema președintelui
După ce l-a auzit pe Nicușor Dan la TV, un profesor român a ajuns într-o enciclopedie matematică de prestigiu cu... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Cod roșu de amenzi, concedieri și plafonări de salarii
Cod roșu de amenzi, concedieri și plafonări de salarii Jurnalul
Test Yin-Yang: In ce vibratie energetica te afli acum?
Test Yin-Yang: In ce vibratie energetica te afli acum? Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează Observator
Beneficiile salinei în sezonul rece. Cum poate ajuta la tratarea problemelor respiratorii
Beneficiile salinei în sezonul rece. Cum poate ajuta la tratarea problemelor respiratorii MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Stresul și anxietatea: care este diferența? Strategii pentru a le gestiona
Stresul și anxietatea: care este diferența? Strategii pentru a le gestiona DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x