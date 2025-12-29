Antena Căutare
Home News Politic Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie

Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie

Colonelul (rtr) Ion Vasile Banu a încetat din viață la vârsta de 107 ani. În urmă cu aproximativ o lună, el a fost decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 16:37 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 18:26
Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie | Captură Facebook/ Shutterstock.com/ GettyImages

Veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, colonelul (r) Ion Vasile Banu, a încetat din viață în cursul zilei de 28 decembrie 2025 la vârsta de 107 ani.

Anunțul a venit chiar din partea nepoatei sale, care a transmis vestea tristă în mediul online, amintind despre felul în care acesta și-a dedicat întreaga viață țării și armatei române.

Citește și: A murit Brigitte Bardot. Actrița s-a stins din viață la 91 de ani. Care este motivul pentru care a părăsit lumea cinematografiei

Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie. Care a fost cauza decesului

Articolul continuă după reclamă

Vestea că Ion Vasile Banu a murit a luat întreaga Românie prin surprindere, mai ales că în urmă cu patru săptămâni acesta a fost decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.

El s-a născut pe 1 august 1918 și a murit chiar în ziua de Crăciun, după ce a suferit un AVC, conform informațiilor oferite și de nepotul acestuia.

„Avea 107 ani împliniți. A murit în spital, chiar în ziua de Crăciun, după ce a făcut un AVC. A fost internat cu câteva zile înainte la neurologie, dar nu a mai putut fi salvat ”, a declarat Ortensiu Banu, potrivit Hotnews.

La începutul lunii decembrie, chiar de Ziua Națională, el a fost decorat de șeful statului în grad de Cavaler, fiindu-i recunoscute toate eforturile pe care le-a depus pentru țara noastră în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, spunea la vremea respectivă președintele Nicușor Dan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ion Drăgan a murit la 54 de ani, chiar în ziua de Crăciun. Îndrăgitul interpret de muzică populară a fost găsit de tatăl lui

La aflarea veștii că veteranul de război s-a stins din viață, Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a transmis un mesaj oficial chiar pe pagina de Facebook, amintind astfel despre faptul că „obligația de a apăra memoria eroilor români și faptele eroice săvârșite pe câmpul de luptă este o datorie sfântă”.

„Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria" a luat cunoştinţă de încetarea din viaţă a colonelului (rtr) Ion Vasile Banu, la vârsta de 107 ani (...) Venerabilul veteran de război si-a făcut datoria cu prisosință pe câmpul de luptă, în campaniile pentru eliberarea Basarabiei și, dincolo de Nistru, în bătăliile crâncene de la Cotul Donului, comportându-se ca un erou (...).

Reacția comunității locale și a camarazilor săi la aflarea acestei triste veşti ne îndreptățește să întărim sentimentele noastre de preţuire pentru actele temerare de curaj săvârşite de Ion Vasile Banu pe front (...).

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe colonelul (rtr) Ion Vasile Banu și să-l așeze alături de camarazii săi din Divizia 13 Infantetie căzuți pe front.” este mesajul transmis de oficiali.

Citește și: Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Viorica a făcut anunțul dureros: „Soacra mea...”. Ce se întâmplă cu evenimentele lor

Iată și postarea făcută de aceștia:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casă după ce au fost uciși de fiul lor. Ce s-a întâmplat

Ce poreclă are partenera de viață a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru este strigată și astăzi așa...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Observatornews.ro Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Antena 3 Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce poreclă are partenera de viață a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru este strigată și astăzi așa
Ce poreclă are partenera de viață a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru este strigată și astăzi așa
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită Catine.ro
Elena Udrea a împlinit 52 de ani. Mesajul cu subînțeles transmis de ziua ei de naștere: „Aș da timpul înapoi?”
Elena Udrea a împlinit 52 de ani. Mesajul cu subînțeles transmis de ziua ei de naștere: „Aș da timpul înapoi?”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion HelloTaste.ro
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii Jurnalul
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x