Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie

Colonelul (rtr) Ion Vasile Banu a încetat din viață la vârsta de 107 ani. În urmă cu aproximativ o lună, el a fost decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.

Veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, colonelul (r) Ion Vasile Banu, a încetat din viață în cursul zilei de 28 decembrie 2025 la vârsta de 107 ani.

Anunțul a venit chiar din partea nepoatei sale, care a transmis vestea tristă în mediul online, amintind despre felul în care acesta și-a dedicat întreaga viață țării și armatei române.

Vestea că Ion Vasile Banu a murit a luat întreaga Românie prin surprindere, mai ales că în urmă cu patru săptămâni acesta a fost decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.

El s-a născut pe 1 august 1918 și a murit chiar în ziua de Crăciun, după ce a suferit un AVC, conform informațiilor oferite și de nepotul acestuia.

„Avea 107 ani împliniți. A murit în spital, chiar în ziua de Crăciun, după ce a făcut un AVC. A fost internat cu câteva zile înainte la neurologie, dar nu a mai putut fi salvat ”, a declarat Ortensiu Banu, potrivit Hotnews.

La începutul lunii decembrie, chiar de Ziua Națională, el a fost decorat de șeful statului în grad de Cavaler, fiindu-i recunoscute toate eforturile pe care le-a depus pentru țara noastră în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, spunea la vremea respectivă președintele Nicușor Dan.

La aflarea veștii că veteranul de război s-a stins din viață, Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a transmis un mesaj oficial chiar pe pagina de Facebook, amintind astfel despre faptul că „obligația de a apăra memoria eroilor români și faptele eroice săvârșite pe câmpul de luptă este o datorie sfântă”.

„Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria" a luat cunoştinţă de încetarea din viaţă a colonelului (rtr) Ion Vasile Banu, la vârsta de 107 ani (...) Venerabilul veteran de război si-a făcut datoria cu prisosință pe câmpul de luptă, în campaniile pentru eliberarea Basarabiei și, dincolo de Nistru, în bătăliile crâncene de la Cotul Donului, comportându-se ca un erou (...).

Reacția comunității locale și a camarazilor săi la aflarea acestei triste veşti ne îndreptățește să întărim sentimentele noastre de preţuire pentru actele temerare de curaj săvârşite de Ion Vasile Banu pe front (...).

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe colonelul (rtr) Ion Vasile Banu și să-l așeze alături de camarazii săi din Divizia 13 Infantetie căzuți pe front.” este mesajul transmis de oficiali.

Iată și postarea făcută de aceștia:

