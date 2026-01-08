Cum a reacționat Președintele Nicușor Dan după ce aeronava în care se afla a fost escortată de două avioane F-18 în Elveția

Antena Căutare
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 07:50 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 10:39
După acest incident, președintele Nicușor Dan a constatat că este necesară cumpărarea unei aeronave prezidențiale. | Hepta

Președintele Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza unei furtuni de zăpadă.

Președintele Nicușor Dan a ajuns ieri seară în România, după incidentul din aeroportul din Paris

Marți seara, pe 6 ianuarie, aeronava cu care președintele României trebuia să ajungă înapoi în țară nu a putut decola de pe aeroportul din Paris din cauza vremii nefavorabile, pista aeroportului fiind acoperită de zăpadă. Zborul a putut fi efectuat după aproximativ 24 de ore de la ora programată inițial.

Avionul C-27J Spartan l-a adus în România pe președinte, iar acesta a aterizat miercuri seară, pe 7 ianuarie, în Capitală.

În spațiul aerian din Elveția, aeronava a fost escortată de două avioane F-18. Președintele a dezvăluit motivul pe contul lui de Facebook.

Avionul Spartan a decolat în jurul orei 16.00 din Paris și a aterizat în Capitală în jurul orei 20.00.

Cele două avioane F-18 au escortat aeronava în care se afla președintele Nicușor Dan în semn de mulțumire pentru ajutorul pe care acesta l-a acordat de România pentru stațiunea de schi Crans-Montana în cazul tragediei care a avut loc recent acolo.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris președintele Nicușor Dan pe contul său de Facebook, unde a adăugat și câteva fotografii de la bordul Aeronavei Spartan, dar și cu cele două avioane F-18 care l-au însoțit în spațiul aerian al Elveției.

După acest incident, președintele Nicușor Dan a constatat că este necesară cumpărarea unei aeronave prezidențiale cu care să se poată deplasa atât el, cât și miniștrii care pleacă în delegații importante.

Recent, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj tuturor românilor la început de an, amintind despre cât de importante sunt determinarea, răbdarea, dar și dialogul în zilele noastre.

„2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun.

A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și al unor întâlniri care au conturat direcții esențiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în piețe, pe străzi, în comunități, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societății românești.

2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil, cu dorința comună de a construi un viitor pe baze solide.

Privesc spre 2026 cu responsabilitate și vă doresc tuturor un an al stabilității, al prosperității și al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință.

Mulțumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună! La mulți ani, români!” a scris acesta pe pagina lui de Facebook în descrierea videoclipului postat.

