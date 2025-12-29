Antena Căutare
Mirabela Grădinaru a primit alintul de la o persoană importantă pentru ea, iar câteva persoane o mai strigă și astfel după poreclă.

Mirabela Grădinaru continuă să rămână în centrul atenției după ce a acordat un interviu televizat, discutând despre viața ei înainte de a deveni Prima Doamnă, dar și după ce partenerul ei, Nicușor Dan, a fost ales pentru funcția de președinte.

Ea nu s-a ferit să răspundă chiar și celor mai incomode întrebări, ci, din contră, a vorbit deschis despre copilăria sa, dar și despre alte detalii la care nimeni nu se aștepta.

Descoperă în rândurile de mai jos cum și-a dezvăluit partenera lui Nicușor Dan porecla, cine i-a pus-o și cine o mai strigă și astăzi după vechiul alint.

Ce poreclă are partenera de viață a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru este strigată și astăzi așa

Mirabela Grădinaru, în vârstă de 41 de ani, s-a născut la Vaslui și a avut parte de o copilărie frumoasă pe care și-o amintește cu foarte mult drag chiar dacă nu s-a născut într-o familie cu foarte multe posibilități financiare.

Prima Doamnă a avut dintotdeauna o legătură profundă cu părinții săi, care nu doar că au făcut totul pentru ca ea să se poată bucura de copilărie, ci au și susținut-o în tot ceea ce și-a propus atunci când a crescut și a venit momentul să ia propriile decizii pentru propria viață.

Deși a avut posibilitatea de a studia la facultate la Iași pentru a putea fi mai aproape de locul natal, ea a ales să se îndrepte către Capitală, acolo unde și-a construit în cele din urmă o carieră.

„Am avut o copilărie foarte frumoasă (…) sărbătorile le petreceam cu părinții și bunicii. De brad se ocupa tatăl nostru. El era cel care ne organiza pe noi copiii să împodobim bradul. Pe tata l-am pierdut cu mulți ani în urmă. În perioada sărbătorilor de iarnă, tatăl meu iubea foarte mult obiceiurile și ne reamintea că putem să colindăm bunicii, ne cânta colinde. Mergeam cu colindul în familie, chiar și pe la 13 ani îmi colindam bunicii și mătușile”, a dezvăluit partenera de viață a președintelui în interviul acordat pentru un alt post de televiziune, potrivit Cancan.ro.

Tot în cadrul acestui interviu ea a recunoscut și porecla pe care a primit-o când era mică de la tatăl său, care, în prezent, din păcate, nu mai este printre noi.

El și-a pierdut viața în urmă cu mai mulți ani, lăsând în urmă multă durere și suferință atât în cazul fiicei sale, cât și în cazul celorlalți membri din familie.

Se pare că acestuia îi plăcea să o alinte pe fiica lui „Bela”, iar Mirabela este strigată și astăzi așa de mătușile ei care păstrează această amintire vie în sufletul partenerei lui Nicușor Dan.

