Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru români la început de an. Șeful statului a publicat și un videoclip cu cele mai importante momente din 2025.

Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 12:37 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 13:21
Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan

Președintele Româniein, Nicușor Dan, a transmis un mesaj important pentru toți românii cu ocazia Anului Nou, amintind despre cât de importante sunt determinarea, răbdarea, dar și dialogul în zilele noastre.

El a pregătit și un videoclip emoționant cu această ocazie, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii.

Iată ce a postat șeful statului și cum au primit românii urarea sa din mediul online!

Citește și: Ce lucruri i-au fost interzise Mirabelei Grădinaru în prima lună de președenție a lui Nicușor Dan

Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an

Președintele Nicușor Dan este cât se poate de implicat în privința rețelelor sociale, transmițând ori de câte ori are ocazia un mesaj important prin intermediul acestora pentru a se asigura că informațiile lui ajung în timp util la cât mai mulți oameni.

El obișnuiește să împărtășească momente și decizii importante cu internauții, iar atunci când are ceva de spus, cei care îl urmăresc, și nu numai, reacționează aproape instantaneu în secțiunea de comentarii.

Așa s-a întâmplat și de această dată, când șeful statului a avut de transmis câteva gânduri importante cu ocazia trecerii într-un an nou.

Citește și: Ce poreclă are partenera de viață a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru este strigată și astăzi așa

„2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun.

A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și al unor întâlniri care au conturat direcții esențiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în piețe, pe străzi, în comunități, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societății românești.

2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil, cu dorința comună de a construi un viitor pe baze solide.

Privesc spre 2026 cu responsabilitate și vă doresc tuturor un an al stabilității, al prosperității și al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință.

Mulțumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună! La mulți ani, români!” a scris acesta pe pagina lui de Facebook în descrierea videoclipului despre care am menționat anterior.

Iată mai jos și filmarea emoționantă în care apar unele dintre cele mai importante momente din 2025 pentru Nicușor Dan:

Citește și: Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri

Șeful statului a avut un mesaj pentru români și înainte de trecerea în noul an. Iată ce a scris:

„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă.

Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate.

Dar 2025 a fost, în același timp, un an al rezistenței și al maturității civice. Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și în angajamentele europene și euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că știe să se mobilizeze, să fie solidară și responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare.

Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român.

România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii.

Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică.

Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes. Vă doresc tuturor sănătate, liniște și puterea de a privi cu speranță spre viitor. La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla!”.

Președintele Nicușor Dan
Citește și: Nicușor Dan spune că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat. Ce l-a determinat să anunțe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
