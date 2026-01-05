Radu Paraschivescu a fost bombardat cu tot felul de glume, comparat fiind din punct de vedere fizic cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

După intervenția militară a SUA asupra Venezuelei și a capturării președintelui Nicolas Maduro, mulți români au găsit asemănări fizice între el și Radu Paraschivescu. Scriitorul a gustat glumele care spun că „Donald Trump l-a capturat pe Radu Paraschivescu”, și a răspuns pe măsură într-o postare pe Facebook.

„Mai întâi s-a vorbit de răscumpărare și de negocieri cu răpitorii”. Cum a reacționat Radu Paraschivescu după glumele legate de asemănările fizice dintre el și Nicolas Maduro

„Mai întâi s-a vorbit de răscumpărare și de negocieri cu răpitorii. Pe urmă s-a evocat ideea unui comando care să intervină rapid și eficient. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate. După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu. Cu o condiție: să port un tricou cu "Breakfast in America" al lui Supertramp. Vă mulțumesc tuturor pentru grijă și pentru solidaritate”, a scris Radu Paraschivescu într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Invitat la digifm, Radu Paraschivescu a precizat că primește în continuare glume și imagini create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Donald Trump însuși vine și îi șoptește două vorbe la ureche. „Cu privire la Maduro, am fost identificat ca fiind clona lui Maduro de un om dintr-o benzinărie din Spania, eu eram în vacanță. M-am dus să plătesc și omul mi-a spus de la obraz că semăn cu Maduro, după care le-a spus și celorlalți din benzinărie, să-i facă atenți”, a povestit scriitorul român.

Fiind purtător de mustață, Radu Paraschivescu și-a amintit și de alte comparații cu Nicolae Guță sau Dan Ciotoi.

Nicolas Maduro și soția lui au fost capturați de americani și duși pe 5 ianuarie la Tribunalul din New Yoek. Fostul lider venezuelean este acuzat de trafic de droguri și posesie de arme.

După ce a anunțat capturarea lui Maduro, Donald Trump a spus ce are de gând cu Venezuela:

Vom trimite marile noastre companii petroliere din Statele Unite, cele mai mari din lume, care vor cheltui miliarde de dolari, vor repara infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră și vor începe să facă bani pentru țară", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

„După luni de muncă ale colegilor noştri din serviciile de informaţii pentru a-l localiza pe Maduro şi a înţelege cum se deplasa, unde locuia, unde călătorea, ce mânca, ce purta şi ce animale de companie avea, la începutul lunii decembrie forţele noastre erau pregătite", a declarat Dan Caine, şeful Statului Major american.