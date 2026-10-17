Cum arată cel mai scump penthouse scos la vânzare în București. Prețul amețitor cerut pentru locuința de lux

Piața penthouse-urilor din România reprezintă unul dintre cele mai exclusiviste segmente ale sectorului imobiliar.

Cum arată cel mai scump penthouse scos la vânzare în București

Aceste proprietăți se adresează, în general, cumpărătorilor cu bugete ridicate, pentru care o locuință nu înseamnă doar un spațiu de locuit, ci și acces la intimitate, confort și facilități premium.

Bucureștiul ocupă un loc important pe această piață, în special datorită cartierelor din nordul Capitalei, precum Primăverii, Dorobanți, Floreasca și zona Șoseaua Nordului. Amplasarea, apropierea de parcuri, restaurante și centre de afaceri, precum și accesul la ansambluri rezidențiale exclusiviste contribuie la atractivitatea acestor zone.

Piața locuințelor de lux din Capitală include proprietăți ale căror prețuri ajung la câteva milioane de euro. Un exemplu este un penthouse amplasat chiar în zona Șoseaua Nordului, una dintre adresele cunoscute ale segmentului rezidențial premium din București. Locuința este listată pe homeZZ la un preț de 2,7 milioane de euro și se adresează cumpărătorilor care caută spațiu, intimitate și o proprietate cu elemente mai puțin obișnuite pentru un apartament.

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Prețurile locuințelor de lux, în creștere

Piața rezidențială premium din București a înregistrat o evoluție semnificativă în ultimii ani. Potrivit unei analize publicate în noiembrie 2025 de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, prețurile proprietăților premium construite după 2018 s-au dublat în multe cazuri în decurs de doi-trei ani, ajungând la aproximativ 6.000–8.000 de euro pe metru pătrat în cele mai exclusiviste zone ale Capitalei. Unele proprietăți cu dotări excepționale pot depăși aceste niveluri. Sursa: Cushman & Wakefield Echinox.

Evoluția este susținută de mai mulți factori, printre care oferta limitată de proprietăți în zonele consacrate, costurile ridicate ale terenurilor și cererea pentru locuințe cu suprafețe mari, finisaje de calitate și facilități moderne.

În cazul penthouse-urilor, prețul nu este determinat exclusiv de suprafața interioară. Terasele generoase, vederea panoramică, numărul locurilor de parcare, nivelul de intimitate și calitatea construcției pot influența considerabil valoarea unei proprietăți.

Bucureștiul, principalul reper al segmentului de lux

Potrivit unui raport publicat de SVN România în noiembrie 2025, piața locuințelor premium și de lux din București și împrejurimi urma să depășească pragul de 1.000 de locuințe livrate în proiecte noi pe parcursul anului respectiv. Valoarea tranzacțiilor din acest segment era estimată la peste 415 milioane de euro. Raportul arăta, de asemenea, că prețurile proprietăților premium și de lux porneau de la aproximativ 3.500 de euro pe metru pătrat și puteau depăși 6.000 de euro pe metru pătrat. Sursa: Romania Insider, pe baza raportului SVN România.

Aceste cifre se referă la piața locuințelor premium și de lux în ansamblu, nu exclusiv la penthouse-uri. Totuși, ele oferă o imagine asupra segmentului imobiliar în care sunt încadrate cele mai scumpe apartamente din Capitală.

În afara Bucureștiului, proprietățile de lux din orașe precum Cluj-Napoca, Brașov și Constanța pot atrage cumpărători interesați de locuințe cu suprafețe generoase, priveliști deosebite sau acces la zone turistice. Caracteristicile și nivelurile de preț diferă însă în funcție de piața locală, amplasament și tipul proprietății.

Ce îi diferențiază pe cei mai scumpi penthouse-uri?

Un penthouse de lux se distinge printr-o combinație de caracteristici care depășesc standardele unui apartament obișnuit. Printre cele mai căutate se numără terasele ample, compartimentările generoase, finisajele premium, sistemele de automatizare a locuinței și facilitățile dedicate confortului și securității.

În plus, poziționarea la ultimul etaj poate oferi mai multă intimitate și perspective panoramice asupra orașului. În cazul proprietăților cu prețuri de ordinul milioanelor de euro, cumpărătorii pot urmări și elemente rare, precum suprafețe exterioare comparabile cu cele ale unei case sau accesul la teren privat.

Un apartament de peste 340 de metri pătrați

Potrivit anunțului publicat pe homeZZ, cel mai scump penthouse de pe site are cinci camere și o suprafață utilă declarată de 341 de metri pătrați. Locuința se află la etajul al patrulea al unui imobil cu patru niveluri și este compartimentată decomandat.

Proprietatea dispune de trei băi și este listată ca fiind complet mobilată și utilată. În plus, viitorul proprietar beneficiază de un loc de parcare la subsol, un element important pentru o locuință amplasată într-o zonă urbană aglomerată.

Dimensiunea apartamentului îl diferențiază de locuințele obișnuite din Capitală. Suprafața generoasă poate permite amenajarea unor zone distincte pentru relaxare, lucru de acasă și primirea invitaților, în funcție de compartimentarea efectivă și de preferințele viitorului proprietar.

Terasă de 70 mp și teren de aproximativ 800 mp

Unul dintre cele mai interesante elemente ale ofertei este spațiul exterior. Anunțul menționează o terasă de 70 de metri pătrați, care poate reprezenta o extensie a zonei de zi și un spațiu pentru petrecerea timpului în aer liber.

Oferta include și aproximativ 800 de metri pătrați de teren, descris în anunț drept proprietate exclusivă, situat în jurul blocului și cu acces separat. Acest detaliu particularizează oferta, deoarece combină avantajele unui apartament amplasat la ultimul etaj cu accesul la o suprafață de teren considerabilă.

Descrierea proprietății mai menționează o suprafață indiviză de 70 de metri pătrați la subsol. Aceasta trebuie diferențiată de suprafața utilă a apartamentului și de terenul indicat în ofertă.

Cât costă penthouse-ul de pe Șoseaua Nordului?

Prețul afișat pe homeZZ este de 2.700.000 de euro. Raportat orientativ la suprafața utilă declarată de 341 mp, acesta echivalează cu aproximativ 7.918 euro pe metru pătrat. Calculul este strict orientativ și nu reprezintă o evaluare separată a terenului, terasei sau a celorlalte suprafețe menționate în anunț.

O proprietate pentru segmentul ultra-premium

Prețul și caracteristicile apartamentului îl plasează în segmentul superior al pieței rezidențiale. Pentru un potențial cumpărător, oferta poate prezenta interes prin combinația dintre suprafața interioară, terasa generoasă și terenul aferent.

Oferta reprezintă un exemplu al modului în care spațiul, amplasarea și elementele exterioare pot contribui la poziționarea unei locuințe în categoria ultra-premium. Pentru a stabili dacă este cel mai scump penthouse disponibil la vânzare în România, ar fi însă necesară compararea sa cu ofertele active la nivel național.

Anunțul complet, cu fotografii și informații suplimentare despre proprietate, poate fi consultat pe platforma HomeZZ:

Vezi penthouse-ul de 2,7 milioane de euro de pe Șoseaua Nordului

Notă: Prețul și caracteristicile prezentate sunt cele afișate în anunțul consultat. Disponibilitatea proprietății și condițiile de vânzare pot suferi modificări.