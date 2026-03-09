Când trecem la ora de vară 2026. Când trebuie să dăm ceasurile înainte cu o oră

Schimbarea anotimpului aduce și schimbarea orei, când ziua devine mai lungă, iar noaptea mai scurtă.

O dată cu venirea primăverii, gerul se mai înmoaie, soarele e prezent mai des pe cer și temperaturile sunt mai ridicate.

Pentru a trece la ora de vară, în noaptea de 28 spre 29 martie trebuie să dăm ceasurile cu o oră înainte. Astfel, ora 03:00 devine ora 04:00 ajungând să ne aliniem la fusul orar standard.

Durata zilei nu crește, dar crește durata de expunere la lumină naturală care ajunge să fie prezentă mai multe ore pe zi, în timp ce nopțile vor părea mai scurte.

Când trecem la ora de vară 2026

Trecerea la ora de vară 2026 presupune să dăm ceasurile cu o oră înainte, eveniment ce machează începutul perioadei de vară.

În România ideea de schimbare a orei, la ora de vară respectiv ora de iarnă, a apărut în timpul Primul Război Mondial, la începutul secolului XX, iar explicația este una neașteptată. Motivul introducerii schimbării sezoniere a orei a fost o măsură pentru a economisi combustibilul, mai ales a cărbunelui care era folosit pentru iluminat.

Această măsură a fost folosită apoi în mai multe țări din Europa precum Portugalia, Olanda, Italia, Belgia, Franța, Danemarca și Marea Britanie.

În 1932 a fost aplicată pentru prima oară ora de vară în România pentru ca lumina naturală să poată fi folosită eficient și, astfel, să se reducă mai mult consumul de energie electrică.

Dacă inițial trecerea la ora de vară se făcea în prima duminică din aprilie, în acest an lucrurile stau diferit. Trecerea la ora de iarnă se face în prima duminică din octombrie.

În anii ‘40 nu s-a mai ținut cont de acestă practică de schimbare a orei. Astfel, între 1941 și 1979 nu s-a mai folosit trecerea la ora de vară. În 1979 s-a reintrodus trecerea la ora de vară și începând cu 1997 s-a revenit la ora standard potrivit cu regulile Uniunii Europene.

În prezent, trecerea la ora de vară este folosită pentru desfășurarea activităților de zi cu zi mai mult pe timpul luminii naturale pentru a se reduce consumul de energie electrică la iluminatul artificial.

Multe țări din lume au renunțat la practica de schimbare a orei, păstrând aceeași oră pe tot parcursului întregului an. Pe această listă se regăsesc Turcia, Belarus, Rusia, China și Islanda.

Cu toate acestea, peste 60 de state din Europa și America de Nord se folosesc încă de acest sistem care implică ora de vară 2026 și ora de iarnă.

