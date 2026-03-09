Antena Căutare
Home News Social Când trecem la ora de vară 2026. Când trebuie să dăm ceasurile înainte cu o oră

Când trecem la ora de vară 2026. Când trebuie să dăm ceasurile înainte cu o oră

Schimbarea anotimpului aduce și schimbarea orei, când ziua devine mai lungă, iar noaptea mai scurtă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 13:54 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 14:41
Doar 60 de state din lume se folosesc de sistemul de trecere la ora de vară. | Shutterstock

O dată cu venirea primăverii, gerul se mai înmoaie, soarele e prezent mai des pe cer și temperaturile sunt mai ridicate.

Pentru a trece la ora de vară, în noaptea de 28 spre 29 martie trebuie să dăm ceasurile cu o oră înainte. Astfel, ora 03:00 devine ora 04:00 ajungând să ne aliniem la fusul orar standard.

Durata zilei nu crește, dar crește durata de expunere la lumină naturală care ajunge să fie prezentă mai multe ore pe zi, în timp ce nopțile vor părea mai scurte.

Când trecem la ora de vară 2026

Articolul continuă după reclamă

Trecerea la ora de vară 2026 presupune să dăm ceasurile cu o oră înainte, eveniment ce machează începutul perioadei de vară.

Citește și: Când începe vacanța de Paște 2026. Cât durează și când se întorc elevii la școală

În România ideea de schimbare a orei, la ora de vară respectiv ora de iarnă, a apărut în timpul Primul Război Mondial, la începutul secolului XX, iar explicația este una neașteptată. Motivul introducerii schimbării sezoniere a orei a fost o măsură pentru a economisi combustibilul, mai ales a cărbunelui care era folosit pentru iluminat.

Această măsură a fost folosită apoi în mai multe țări din Europa precum Portugalia, Olanda, Italia, Belgia, Franța, Danemarca și Marea Britanie.

În 1932 a fost aplicată pentru prima oară ora de vară în România pentru ca lumina naturală să poată fi folosită eficient și, astfel, să se reducă mai mult consumul de energie electrică.

Dacă inițial trecerea la ora de vară se făcea în prima duminică din aprilie, în acest an lucrurile stau diferit. Trecerea la ora de iarnă se face în prima duminică din octombrie.

Citește și: Cât costă carnea de miel înainte de Paște în 2026. Cu cât diferă prețurile față de anul 2025

În anii ‘40 nu s-a mai ținut cont de acestă practică de schimbare a orei. Astfel, între 1941 și 1979 nu s-a mai folosit trecerea la ora de vară. În 1979 s-a reintrodus trecerea la ora de vară și începând cu 1997 s-a revenit la ora standard potrivit cu regulile Uniunii Europene.

În prezent, trecerea la ora de vară este folosită pentru desfășurarea activităților de zi cu zi mai mult pe timpul luminii naturale pentru a se reduce consumul de energie electrică la iluminatul artificial.

Multe țări din lume au renunțat la practica de schimbare a orei, păstrând aceeași oră pe tot parcursului întregului an. Pe această listă se regăsesc Turcia, Belarus, Rusia, China și Islanda.

Cu toate acestea, peste 60 de state din Europa și America de Nord se folosesc încă de acest sistem care implică ora de vară 2026 și ora de iarnă.

Citește și: Când se sărbătorește Ziua Bărbatului în România. Motivul pentru care este asociată cu data de 9 martie

Rezultate Loto, 8 martie 2026. Report la Joker de peste 11,29 milioane de euro la tragerile de joi, 12 martie 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Observatornews.ro Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Antena 3 Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici” Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
SpyNews Ce cadou spectaculos i-a oferit Florin Salam soției sale. Nu oricine are parte de o așa surpriză Ce cadou spectaculos i-a oferit Florin Salam soției sale. Nu oricine are parte de o așa surpriză

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Rezultate la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026. Extrageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40
Rezultate la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026. Extrageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker...
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Mesaje și felicitări de 8 martie. Urări și SMS-uri speciale pentru mame, iubite și soții
Mesaje și felicitări de 8 martie. Urări și SMS-uri speciale pentru mame, iubite și soții
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai în vârstă
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai... Kudika
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici Redactia.ro
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20%
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20% Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x