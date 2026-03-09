(P) Vrei să lucrezi pe Bolt? RS Expert Consulting îți rezolvă toată birocrația

Tot mai mulți români aleg să lucreze pe platforme de ridesharing ca Bolt, flexibilitate, venituri proprii și independență. Dar înainte de primul drum facturat, e nevoie de un pas important: înființarea unei firme.

Descoperă ce trebuie să faci dacă vrei să lucrezi pe Bolt | Freepik

Fără o entitate juridică activă, platforma nu îți permite să operezi legal, iar riscurile nu merită asumate. Iar acum nu trebuie să te ocupi tu de asta.

Există o soluție simplă, rapidă și complet online.

De ce ai nevoie de o firmă ca să lucrezi pe Bolt?

Bolt, ca orice platformă de transport alternativ care operează legal în România, impune partenerilor săi să desfășoare activitatea printr-o formă juridică recunoscută, PFA sau SRL. Motivul este simplu: activitatea trebuie să fie impozabilă, facturabilă și conformă cu legislația în vigoare.

Codul CAEN necesar este 4933 (Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă). Fără acest cod înregistrat la Registrul Comerțului, contul pe platformă nu poate fi activat.

Cine poate înființa o firmă pentru Bolt?

Condițiile principale sunt să ai cel puțin 21 ani, 2 ani vechimea permisului de conducere și o carte de identitate valabilă. Nu contează dacă ai mai lucrat pe platforme de ridesharing sau nu, firma se poate înființa chiar înainte de primul drum. Nu ai nevoie de experiență anterioară, de studii speciale sau de capital mare la start.

Pe scurt, poți înființa o firmă pentru Bolt dacă:

ai minimum 21 ani, permis mai vechi de 2 ani și buletin valabil

nu ai interdicții legale pentru activități economice

vrei să activezi independent, fără să depinzi de flote sau intermediari

Cum funcționează procesul de înființare?

Procesul de infiintare firma Bolt în sine nu e complicat, dar presupune mai mulți pași: alegerea formei juridice (PFA sau SRL), rezervarea denumirii, pregătirea documentelor, depunerea dosarului la Registrul Comerțului și obținerea actelor finale. Fiecare etapă are propriile cerințe, iar un document lipsă sau greșit completat poate întârzia totul cu zile bune.

De aceea, tot mai mulți șoferi aleg să delege această parte unui specialist. Timpul câștigat valorează mai mult decât costul serviciului.

RS Expert Consulting: partenerul de încredere al șoferilor de ridesharing

Cu peste 8 ani de experiență dedicată exclusiv domeniului ridesharing și mai mult de 1.000 de clienți la nivel național, RS Expert Consulting s-a specializat exact în ce ai nevoie: înființare rapidă de firme pentru Bolt, Uber și alte platforme, complet online, fără drumuri la ghișeu.

Ce primești concret:

Consultanță personalizată pentru alegerea formei juridice potrivite (PFA sau SRL).

Pregătirea completă a dosarului de înființare.

Depunere online, fără să te deplasezi nicăieri.

Garanția că documentele respectă legislația în vigoare.

Suport și după înregistrare: deschidere cont bancar, setare cont Bolt, contabilitate.

În mod normal, înregistrarea firmei durează 3–5 zile lucrătoare dacă dosarul este complet de la bun început, exact cum se întâmplă când îl pregătesc specialiștii.

Ce se întâmplă după ce firma e înregistrată?

Odată ce ai actele firmei în mână, urmează câțiva pași rapizi: deschiderea contului bancar al firmei, activarea contului pe platformă cu documentele corecte și organizarea contabilității. RS Expert Consulting te poate ghida și prin aceste etape, astfel încât să pornești activitatea fără surprize neplăcute.

Independența față de flote, controlul veniturilor și o bază legală solidă, acestea sunt avantajele concrete pe care le câștigi când lucrezi cu propria firmă.

Vrei să începi? Completează formularul de contact sau sună direct la 0751 88 88 70. Toată procedura este online, iar echipa RS Expert Consulting se ocupă de tot, tu te concentrezi pe drum. Mai multe detalii despre serviciu găsești pe pagina dedicată de pe rsexpertconsulting.ro.