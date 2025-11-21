Cum să transformi AI într-un avantaj profesional real

Inteligența artificială nu mai este o promisiune a viitorului, ci o realitate care influențează masiv felul în care lucrăm, învățăm și ne dezvoltăm profesional.

Aceasta a fost una dintre principalele direcții de discuție în cadrul conferinței “Piața muncii în fața revoluției AI”, organizată de Antena Academy și Antena Group, unde lideri din HR, tehnologie și business au analizat impactul transformator al noilor tehnologii.

De la teamă la oportunitate în era AI

Printre vocile care au oferit o perspectivă pragmatică și aplicată s-a numărat Raluca Dumitra, Chief Marketing Officer eJobs, cunoscută pentru analiza constantă a tendințelor din piața muncii. Mesajul ei central: „teama de AI nu doar că nu ajută, ci ne ține pe loc într-un moment în care adaptarea este esențială.”

Potrivit studiul realizat de EJobs, primul pas pentru a transforma anxietatea legată de AI într-un avantaj competitiv este acceptarea faptului că această tehnologie nu va dispărea:

„Inteligența artificială este aici să rămână. Trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru a ne împrieteni cu ea și ce cursuri sau abilități trebuie să dezvoltăm.”

Această schimbare de mentalitate devine punctul zero pentru orice proces de reskilling sau upskilling.

