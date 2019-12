„Vom fi pulverizaţi în unul-două minute”. Elicopterul cu care a fugit Nicolae Ceaușescu, la un pas de prăbușire în București! Comandorul Mihai Ștefan, detalii neștiute

Ora 12 şi zece minute. Delfinul decolează!

La doar câteva sute de metri de mulţimea furioasă, aeronava a fost la un pas să se prăbuşească. Chiar pe Bulevardul Magheru. Pilotul, colonelul Vasile Maluţan, a reuşit salvarea. Apoi s-a uitat către colegul lui, comandorul Ștefan Mihai.

„Elicopterul era supraîncărcat. Aveam şi o balustradă în faţă. La prima încercare nu vrea să se ridice. Maluţan a forţat motoarele şi a reuşit să ieşim să trecem de balustradă, după care am făcut viraj stânga şi am picat... În jur de 20 de metri... Am depăşit greutatea maximă a elicopterului la decolare. Mi-a spus: De data asta am scăpat. Să vedem de acum încolo!”