Într-o perioadă în care prețurile locuințelor îi pun la încercare pe mulți români, o garsonieră scoasă la vânzare pentru doar 13.000 de euro atrage atenția.

Garsonieră de 13.000 de euro în România. Cât de mică este locuința și în ce oraș se află | Shutterstock

Proprietatea are dimensiuni surprinzătoare, iar suma cerută de proprietar este considerabil mai mică decât prețurile întâlnite în marile orașe.

Piața imobiliară din România continuă să ofere contraste importante. În timp ce în marile centre urbane cumpărarea unei locuințe presupune investiții considerabile, în orașele mai mici pot fi găsite proprietăți la prețuri mult mai accesibile. Un astfel de exemplu este o garsonieră scoasă la vânzare pentru 13.000 de euro, care impresionează nu doar prin preț, ci și prin suprafața extrem de redusă.

Unde se află garsoniera de 13.000 de euro și ce suprafață are

Locuința se află în orașul Balș, județul Olt, în zona Turnuri, și are o suprafață utilă de numai 13 metri pătrați. Garsoniera este situată la parterul unui bloc cu patru niveluri, construit în anul 1980. Potrivit informațiilor prezentate în anunțul de vânzare, de pe homeZZ, proprietatea se află într-o stare bună și are o compartimentare semidecomandată.

Un detaliu important este faptul că locuința se vinde nemobilată. Astfel, viitorul proprietar va trebui să ia în calcul și cheltuielile necesare pentru mobilarea și amenajarea spațiului. Suprafața de doar 13 metri pătrați poate reprezenta o provocare, mai ales pentru persoanele obișnuite cu locuințe mai generoase. Organizarea eficientă a interiorului și alegerea unor piese de mobilier adaptate dimensiunilor ar putea face diferența.

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Cât costă un metru pătrat în garsoniera scoasă la vânzare

Prețul solicitat pentru această proprietate este de 13.000 de euro. Raportat la suprafața utilă, rezultă un cost de aproximativ 1.000 de euro pe metru pătrat.

Deși suma totală poate părea surprinzător de mică în comparație cu prețurile locuințelor din București sau din alte orașe mari, dimensiunea garsonierei reprezintă un aspect esențial pentru orice potențial cumpărător. La prețul de achiziție s-ar putea adăuga cheltuielile pentru mobilier, eventuale lucrări de amenajare și costurile aferente tranzacției.

Unde a fost scoasă la vânzare garsoniera de 13.000 de euro

Proprietatea din Balș este promovată pe platforma de anunțuri imobiliare HomeZZ, unde vânzătorul a publicat informațiile referitoare la suprafață, amplasare și caracteristicile locuinței. Garsoniera se remarcă prin prețul de 13.000 de euro și suprafața de numai 13 metri pătrați, fiind un exemplu de proprietate cu un cost total de achiziție redus.