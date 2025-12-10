Gheorghe Dincă, "monstrul din Caracal", a ajuns pe mâinile medicilor. Care e starea lui de sănătate

Gheorghe Dincă, "monstrul din Caracal", se află închis la penitenciarul din Craiova, iar angajații au chemat ambulanța pentru el.

Gheorghe Dincă, cunoscut și ca „monstrul din Caracal”, se află în arest la penitenciarul Craiova și se confruntă cu probleme de sănătate.

Luni, pe 8 decembrie 2025, ar fi fost chemată ambulanța la penitenciarul din Craiova pentru a-i oferi îngrijiri medicale lui Gheorghe Dincă după ce acestuia i s-a făcut rău.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă acum Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă este închis la penitenciarul din Craiova unde a fost condamnat la 30 ani de închisoare după ce a violat și ucis două tinere, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

Cazurile celor două adolescente au zguduit întreaga țară în urmă cu câțiva ani atunci când faptele teribilului criminal au fost descoperite. După ce luni i s-ar fi făcut rău, angajații penitenciarului din Craiova au alertat conducerea și apoi au chemat o ambulanță pentru a-i oferi îngrijiri medicale.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor au declarat că până la sosirea echipajului de salvare, personalul medical al închisorii i-a acordat primul ajutor lui Gheorghe Dincă și i-a făcut masaj facial pentru a-și recăpăta cunoștiința.

„Deținutul era umflat tot”, au spus sursele pentru Gândul.

Se pare că angajații închisorii știu de mai mult timp că Gheorghe Dincă suferă de mai multe probleme de sănătate, acuzând de mai multe ori stări de rău. Mai mult decât atât, deținutul ar fi cerut chiar și întreruperea pedepsei de 30 de ani pe motiv că trebuie să își trateze afecțiunile medicale.

Gheorghe Dincă ar fi spus că noile probleme de sănătate cu care se confruntă au apărut din cauza faptului că ceilalți colegi ai săi de celulă țin ferestră deschisă și se face mult curent. Din această cauză, el s-ar fi îmbolnăvit. Se pare că de vină sunt condițiile insuportabile de detenție și mirosul neplăcut care îi face pe deținuți să stea mereu cu geamul deschis.

Monstrul din Caracal a comis cele două crime în 2019. El le-ar fi luat cu mașina la autostop pe cele două fete, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, fiind responsabil de dispariția lor la câteva luni distanță. Scenele demne de scenarii de filme horror s-au desfășurat chiar în curtea și în incinta casei făptașului, care le-a torturat pe cele două tinere, le-a violat și apoi le-a ucis cu sânge rece, încercând să ascundă urmele faptelor sale monstruoase.

