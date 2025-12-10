Antena Căutare
Home News Social Gheorghe Dincă, "monstrul din Caracal", a ajuns pe mâinile medicilor. Care e starea lui de sănătate

Gheorghe Dincă, "monstrul din Caracal", a ajuns pe mâinile medicilor. Care e starea lui de sănătate

Gheorghe Dincă, "monstrul din Caracal", se află închis la penitenciarul din Craiova, iar angajații au chemat ambulanța pentru el.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 14:51 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 16:29
Monstrul din Caracal a solicitat ajutorul medicilor pentru că suferă de probleme de sănătate. | impact.ro

Gheorghe Dincă, cunoscut și ca „monstrul din Caracal”, se află în arest la penitenciarul Craiova și se confruntă cu probleme de sănătate.

Luni, pe 8 decembrie 2025, ar fi fost chemată ambulanța la penitenciarul din Craiova pentru a-i oferi îngrijiri medicale lui Gheorghe Dincă după ce acestuia i s-a făcut rău.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă acum Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă este închis la penitenciarul din Craiova unde a fost condamnat la 30 ani de închisoare după ce a violat și ucis două tinere, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mașina cu care Dincă le-a răpit pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu a fost scoasă la vânzare. Familia adolescentei, revoltată: ”Se urmărește mușamalizarea cazului!”

Cazurile celor două adolescente au zguduit întreaga țară în urmă cu câțiva ani atunci când faptele teribilului criminal au fost descoperite. După ce luni i s-ar fi făcut rău, angajații penitenciarului din Craiova au alertat conducerea și apoi au chemat o ambulanță pentru a-i oferi îngrijiri medicale.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor au declarat că până la sosirea echipajului de salvare, personalul medical al închisorii i-a acordat primul ajutor lui Gheorghe Dincă și i-a făcut masaj facial pentru a-și recăpăta cunoștiința.

„Deținutul era umflat tot”, au spus sursele pentru Gândul.

Citește și: „Bombă în cazul Alexandrei!” Ce s-a întâmplat, de fapt, în fața casei lui Gheorghe Dincă: „Îmi cer scuze, public!”

Se pare că angajații închisorii știu de mai mult timp că Gheorghe Dincă suferă de mai multe probleme de sănătate, acuzând de mai multe ori stări de rău. Mai mult decât atât, deținutul ar fi cerut chiar și întreruperea pedepsei de 30 de ani pe motiv că trebuie să își trateze afecțiunile medicale.

Gheorghe Dincă ar fi spus că noile probleme de sănătate cu care se confruntă au apărut din cauza faptului că ceilalți colegi ai săi de celulă țin ferestră deschisă și se face mult curent. Din această cauză, el s-ar fi îmbolnăvit. Se pare că de vină sunt condițiile insuportabile de detenție și mirosul neplăcut care îi face pe deținuți să stea mereu cu geamul deschis.

Monstrul din Caracal a comis cele două crime în 2019. El le-ar fi luat cu mașina la autostop pe cele două fete, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, fiind responsabil de dispariția lor la câteva luni distanță. Scenele demne de scenarii de filme horror s-au desfășurat chiar în curtea și în incinta casei făptașului, care le-a torturat pe cele două tinere, le-a violat și apoi le-a ucis cu sânge rece, încercând să ascundă urmele faptelor sale monstruoase.

Citește și: Gheorghe Dincă își folosește soția ca să scape de închisoare! Ce lovitură a pregătit criminalul de la Caracal

(P) Cum îți faci locuința mai sigură și mai eficientă pe timp de iarnă... Treburile casnice prestate de femei sunt plătite de stat. Ce țară a adoptat acest sistem...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea
Observatornews.ro Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Antena 3 Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
SpyNews Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor” Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Scandal în Franța, după ce o filmare cu Brigitte Macron a înfuriat opinia publică. De la ce a pornit totul
Scandal în Franța, după ce o filmare cu Brigitte Macron a înfuriat opinia publică. De la ce a pornit totul
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
(P) Rochii negre scurte vs. lungi: care se potrivește stilului tău?
(P) Rochii negre scurte vs. lungi: care se potrivește stilului tău?
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat HelloTaste.ro
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană Jurnalul
Ultima curățenie a anului. Ritualul sufletelor triste și dezamăgite. Repetă-l în fiecare săptămână și rupe lanțurile trecutului
Ultima curățenie a anului. Ritualul sufletelor triste și dezamăgite. Repetă-l în fiecare săptămână și rupe... Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x