Când a ajuns în preajma unui copac, un bărbat a observat că ceva se mișcă. Descoperă pasărea găsită de om, privind iluzia optică de mai jos.

Descoperă în poza de mai jos unde se află ascunsă pasărea, de fapt | sursa foto: Profimedia

Un bărbat se afla undeva în natură când, la un moment dat, când s-a apropiat de un copac, a văzut ceva mișcându-se. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit o pasăre, perfect camuflată pe trunchiului arborelui.

Privește atent iluzia optică de mai jos și încearcă să descoperi unde se află vietatea, de fapt.

Iluzie optică virală! Găsește pasărea camuflată pe trunchiul unui copac. Unde se află vietatea, de fapt

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță îți va plăcea această provocare.

Imaginea de mai jos surprinde cât de surprinzătoare poate să fie natura uneori. În poza de mai jos se află un o pasăre camuflată pe trunchiul unui copac. Penajul micuței zburătoare este atât de asemănător cu scoarța arborelui încât puțini sunt cei care reușesc să o vadă în cel mult zece secunde.

Privește atent imaginea și descoperă unde se află pasărea, de fapt.

Omul, impresionat de ceea ce a descoperit, a pus imediat mâna pe telefeonul mobil și a fotografiat totul, apoi a publicat cadrul pe Reddit și i-a provocat pe internauți să găsească zburătoarea. Nu a durat mult și fotografia a devenit virală și nu puțini au fost cei care au încercat să descopere răspunsul.

Analizează poza și încearcă să descoperi unde se află pasărea , de fapt. Ține cont de faptul că orice detaliu poate să fie un indiciu foarte bun în găsirea răspunsului corect.

Deși poate că inițial totul a părut extrem de simplu, iată totuși că o simplă fotografie cu o pasăre s-a transformat într-o adevărată provocare de zile mari. Nu puțini au fost cei care au încercat să găsească soluția, însă doar cei cu privire ageră au reușit.

Dacă nu ai găsit pasărea sau dacă pur și simplu vrei să renunți, noi îți dăm un indiciu: privește cu atenție zona din dreapta a trunchiului, chiar la muchie. Acolo vei găsi micuța pasăre.

Iată mai jos o altă provocare care a făcut senzație pe Reddit, trimisă de un alt utilizator. De data aceasta, tot ce ai de făcut este să te uiți atent la imaginea cu pietrișul alb și să încerci să îți dai seama unde se află mingea de golf, de fapt:

