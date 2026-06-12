Influencerul Makaveli, sub control judiciar. Ce faptă și-a recunoscut la audieri

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a ajuns vineri dimineaţă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a fi audiat într-un dosar de evaziune fiscală.

Anchetatorii au anunţat, joi seară, că Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a fost reţinut pentru 24 de ore.

El este vizat, alături de alte trei persoane, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit unor surse judiciare, influencerului i s-ar fi făcut rău în timpul audierilor şi ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Dosarul vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi de complicitate la evaziune fiscală, în condiţiile în care veniturile pe care le-ar fi obţinut Makaveli nu ar fi fost înregistrate.

Astfel, cele patru persoane cercetate în dosar nu ar fi înregistrat venituri totale de peste 3,3 milioane de lei obţinute din crearea de conţinut, producând un prejudiciu care se apropie de 580.000 de lei

Potrivit anchetatorilor, citați de news.ro, Makaveli a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile şi a recunoscut fapta de care este acuzat în dosarul de evaziune fiscală.