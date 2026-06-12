Antena Căutare
Home News Social Influencerul Makaveli, sub control judiciar. Ce faptă și-a recunoscut la audieri

Influencerul Makaveli, sub control judiciar. Ce faptă și-a recunoscut la audieri

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a ajuns vineri dimineaţă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a fi audiat într-un dosar de evaziune fiscală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 21:15 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 12:04
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Anchetatorii au anunţat, joi seară, că Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a fost reţinut pentru 24 de ore.

El este vizat, alături de alte trei persoane, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit unor surse judiciare, influencerului i s-ar fi făcut rău în timpul audierilor şi ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Citește și: Irina Loghin a fost audiată la poliție. În ce dosar apare numele artistei

Articolul continuă după reclamă

Dosarul vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi de complicitate la evaziune fiscală, în condiţiile în care veniturile pe care le-ar fi obţinut Makaveli nu ar fi fost înregistrate.

Astfel, cele patru persoane cercetate în dosar nu ar fi înregistrat venituri totale de peste 3,3 milioane de lei obţinute din crearea de conţinut, producând un prejudiciu care se apropie de 580.000 de lei

Potrivit anchetatorilor, citați de news.ro, Makaveli a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile şi a recunoscut fapta de care este acuzat în dosarul de evaziune fiscală.

Facebook a picat. Problemele de funcționare raportate în România și în alte țări ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit
Observatornews.ro Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani" Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
Antena 3 Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Facebook a picat. Problemele de funcționare raportate în România și în alte țări 
Facebook a picat. Problemele de funcționare raportate în România și în alte țări 
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto, 11 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică
Rezultate Loto, 11 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6 milioane de euro. Ce premii sunt în joc...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x