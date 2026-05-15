Irina Loghin a fost audiată la poliție. În ce dosar apare numele artistei

Irina Loghin, audiată de poliție după ce imaginea sa ar fi fost folosită ilegal în reclame false la medicamente create cu ajutorul inteligenței artificiale. Detalii șocante despre anchetă și declarațiile avocatei artistei.

Irina Loghin, audiată de poliție după ce imaginea sa ar fi fost folosită ilegal în reclame false la medicamente create cu ajutorul inteligenței artificiale. Detalii șocante despre anchetă și declarațiile avocatei artistei. | Facebook/AI

Irina Loghin a ajuns în fața poliției, după ce a fost audiată într-un scandal în care imaginea sa ar fi fost folosită ilegal în reclame false pentru diverse medicamente.

Irina Loghin a fost audiată la poliție

Adevărul începe acum să iasă la iveală, iar cazul pare să fie unul extrem de grav. Potrivit informațiilor apărute, artista de muzică populară ar fi fost victima unei rețele care folosea inteligența artificială pentru a crea videoclipuri false menite să convingă oamenii să cumpere produse periculoase.

Dezvăluirile au fost făcute chiar de avocata artistei, Catia Cicală. Aceasta a explicat că Irina Loghin a apărut în mai multe materiale video generate artificial, fără să își dea acordul. Mai mult, imaginile sugerau că interpreta ar fi suferit probleme grave de sănătate și că s-ar fi vindecat cu ajutorul tratamentelor promovate în respectivele reclame.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Irina Loghin și-a făcut o schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns artista, de fapt

Plângerea penală ar fi fost depusă încă de acum doi ani. Potrivit avocatei, rețeaua ar fi folosit imaginile mai multor vedete din România pentru a promova produsele comercializate online.

În ce dosar apare numele artistei

„Au produs, cu ajutorul inteligenței artificiale, materiale video în care doamna Irina Loghin vorbea și spunea: «Am avut AVC, nu am putut ridica din pat». Arătau niște fotografii în care dânsa se afla pe patul de spital, într-un cărucior cu rotile. La un moment dat, au arătat-o chiar și moartă, într-un sicriu, iar medicamentele acestea erau prezentate drept miraculoase”, a declarat avocata, potrivit Cancan.

Se pare că oamenii erau îndemnați să cumpere medicamentele respective prin intermediul unor linkuri distribuite în mediul online. Catia Cicală a mai precizat că produsele promovate nu aveau autorizație de comercializare în România și erau prezentate drept soluții pentru afecțiuni foarte grave.

„Medicamentele nu aveau autorizație de punere pe piață în România și erau promovate pentru afecțiuni foarte grave. Oamenii erau direcționați către linkuri de cumpărare și convinși că produsele sunt recomandate chiar de Irina Loghin. Este un cerc infracțional foarte bine organizat, pregătit tehnic și foarte greu de destructurat”, a mai spus avocata artistei.

Citește și: Irina Loghin și nepoțica ei i-au înduioșat pe fani cu o filmare de Crăciun. Cum a reacționat micuța Ana când l-a văzut pe Moșul

Anchetatorii ar fi descoperit existența unui grup infracțional complex, implicat în fraude online și în utilizarea imaginilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru manipularea publicului. Până în acest moment, Irina Loghin nu a făcut nicio declarație oficială despre acest scandal. Avocata sa a promis însă că va reveni cu noi informații despre evoluția anchetei.