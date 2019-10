Lucas își riscă viața zilnic pentru a hrăni câinii de la Cernobîl! Bariu locuiește în cea mai toxică cameră din lume. „Toţi merită hrană şi adăpost şi câinii de la Cernobîl nu fac excepţie”

În urma exploziei de la Cernobîl, mulți patrupezi nu și-au pierdut viața și trăiesc și astăzi în cea mai contaminată zonă din lume.

Multe animale au supravieţuit după ce oamenii au părăsit zona contaminată, care acoperă 2.600 kilometri pătraţi din Ucraina, parte a Uniunii Sovietice la acea vreme. În prezent, patrupezii locuiesc în satele și orașele abandonate, însă sunt în pericol din cauza lipsei de hrană, a lupilor din pădurile apropiate, dar și a iernilor grele.

Un fost cercetător în domeniul radiațiilor a pus capăt carierii, iar acum scopul său este să hrănească și îngrijească câinii de la Cernobîl.

Lucas Hixson călătorește în fiecare zi în perimetrul centralei nucleare și în orașele abandonate pentru a hrănii câinii. Acesta colaborează și cu veterinari, care vaccinează și sterilezează patrupezii.

„Toţi merită hrană şi adăpost şi câinii de la Cernobîl nu fac excepţie. Sunt un iubitor de câini. Când am vizitat pentru prima dată Cernobîl şi am văzut haitele care se plimbau pe străzi, fără ca nimeni să aibă grijă de ele, am ştiut că trebuie să fac ceva”, a povestit Lucas.

Prima oprire a lui Lucas este la Bariu, câinele său preferat, care locuiește cel mai aproape de reactorul patru, chiar în umbra sa. S-a născut în anul 2016 și iubește mâncarea.

Lucas este originar din Michigan, Statele Unite ale Americii și a condus anterior propria companie de cercetare în domeniul contaminării mediului, a studiat cazul Cernobîl timp de şase ani. Prima sa vizită a fost în anul 2014.

Natalia Melnichyk, o mamă de 39 de ani, cu trei copii, serveşte prânzul muncitorilor care vin zilnic la Cernobîl, pentru a-și defăşura procesul de decontaminare a zonei. Acesta hrănește câinii din zonă în timpul liber. Natalia avea șase ani și locuia în Pripyat, în momentul în care a avut loc explozia.

„Această zonă a trecut prin lucruri oribile. e bine să ne concentrăm pe lucrurile frumoase. Fac tot ce pot pentru câinii din Cernobîl. Cu toţii suntem recunoscători că Lucas a început munca pentru a-i îngriji”, a spus femeia.

Accidentul nuclear de la Cernobîl a fost un accident major în centrala nucleară, pe data de 26 aprilie 1986 la 01:23 noaptea, care s-a compus dintr-o explozie a centralei, urmată de contaminarea radioactivă a zonei înconjurătoare. Acest dezastru este considerat ca fiind cel mai grav accident din istoria energiei nucleare. Un nor de precipitații radioactive s-a îndreptat spre părțile vestice ale Uniunii Sovietice, Europei și părțile estice ale Americii de Nord. Suprafețe mari din Ucraina, Belarus și Rusia au fost puternic contaminate, fiind evacuate aproximativ 336.000 de persoane