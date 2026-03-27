Medicii avertizează că ora de vară aduce schimbări în corp. Mai puțin somn și mai multă lumină seara

Ajungem din nou la ora de vară în noaptea dintre 28 și 29 martie. Ca de fiecare dată, specialiștii anunță schimbări în ceea ce privește somnul și altele asemenea.

Timpul a trecut și încă o dată, ceasurile vor fi date din nou cu o oră înainte. Totul se va întâmpla în noaptea dintre 28 și 29 martie. Acest lucru înseamnă că vom dormi mai puțin. În acest sens, specialiștii avertizează să schimbarea nu este niciodată una minoră.

Ceasul biologic al fiecăruia va fi încă o dată perturbat, iar asta poate avea efecte devastatoare asupra sănătății de-a lungul timpului.

Medicii avertizează că ora de vară aduce schimbări în corp

Ritmul circadian, ceasul biologic intern care ajută la reglarea somnului, nivelurile de energie, producția de hormoni, dar și starea de spirit se pot modifica odată cu acea oră care se schimbă de fiecare dată.

Conform cercetătorilor, cei mai mulți oameni reușesc să se adapteze în fața acestei schimbări în decurs de o săptămână.

„Există oameni pentru care ajustarea la o schimbare de doar o oră poate dura săptămâni sau chiar luni”, arată un cercetător de la King’s College din Londra.

Deși avantajul în ceea ce privește trecerea la ora de vară este că ziua devine mai lungă, iată că există și câteva situații în care lucrurile nu sunt tocmai pozitive. Una dintre acestea este că lumina este un inhibator al producției de melatonină, ceea ce înseamnă că va fi mai dificil să ne pregătim pentru somn în mod natural, arată acest site.

Specialiștii susțin ca înainte de culcare să fie redusă expunerea la o lumină prea puternică. Un mediu cât mai propice va ajuta organismul să se pregătească pentru un somn odihnitor. Depresia nu lipsește nici din această ecuație. Din cauza dereglării ritmului circadian, pot apărea fluctuații de comportament și gânduri negative.

Astfel, crește și riscul de boli precum obezitatea, diabetul sau hipertensiunea arterială.

Eliminarea schimbării orei

Deși în ultimii ani au existat mai multe discuții pe marginea eliminării schimbării de oră, iată că nu s-a ajuns la un consens. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea, iar 84% dintre respondenți și-au dorit asta. Cu toate acestea, nu s-a realizat nimic concret până acum.

Propunerea a ajuns blocată din această cauză, iar oamenii au continuat să aibă schimbări și fluctuații în organism. Cercetările arată că ora de iarnă ar fi mult mai benefică pentru toată lumea.

Expunerea îndelungată la lumină naturală de dimineață este esențială pe termen lung. Ceasul biologic nu este afectat așa, iar toate lucrurile se întâmplă în mod natural. Ora de iarnă este, de fapt, ora standard în ceea ce privește aceste modificări.