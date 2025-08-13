Aproape 100 000 de români riscă să piardă sume uriașe de bani după ce au investit într-o platformă neautorizată. Iată la ce trebuie să fii atent pentru a nu pica într-o astfel de capcană!

O nouă escrocherie online, care este extrem de asemănătoare cu frauda piramidală „Caritas” din anii '90, amenință siguranța financiară a 100 000 de români.

Influencerul Mihai Țăranu, cunoscut și sub denumirea de Zmenta, este cel care a tras semnalul de alarmă în mediul online, avertizându-i pe internauți cu privire la faptul că o aplicație „revoluționară” de investiții care ia avânt și care promite câștiguri uriașe, este de fapt o mare înșelătorie.

Descoperă ce este noua schema piramidală care pune în pericol aproape 100 000 de români și cum poate fi recunoscută cu ușurință!

O nouă schemă piramidală tip „Caritas” ar putea lăsa aproape 100 000 de români fără bani. Ce este și cum o recunoști

Potrivit influencerului, platforma de investiții nu este autorizată, motiv pentru care cei care o utilizează și, implicit, investec bani prin intermediul acesteia, ar putea rămâne fără bani și cu identitatea furată.

Mihai Țăranu a explicat pe pagina sa de Facebook că aplicația care promite câștiguri financiare rapide afișează atât grafice, cât și prețuri care nu au legătură cu realitatea pieței.

„Aceste platforme nu sunt autorizate de nimeni, nu au informații fiscale, iar pe site afișează sus, să sară în ochi, un certificat făcut în photoshop cum că sunt autorizați de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) din SUA și e amuzant, dar ăia NU se ocupă cu autorizarea și reglementarea platformelor de investiții. (...)

Datele, prețurile, graficele și tot ce vedeți acolo NU au legătură cu realitatea. Adică prețurile alea cresc sau scad când vor băieții din buton, sistemul nu e legat la piețele globale. Adică voi când primiți “semnale” de cumpăra/vinde la ore fixe, ei dintr-un click setează ca în X timp prețul să crească sau să scadă.” a spus acesta, încercând să îi facă pe toți cei care au crezut în aplicație că de fapt este o mare schemă.

„Ca să retragi banii te pun să le dai poză cu buletinul și selfie cu tine și buletinul. E metoda clasică de KYC pe care o fac toate instituțiile financiare reglementate (...) efectiv le dai unor hoți tot ce au nevoie ca să facă cu identitatea ta orice, dar orice, inclusiv deschis conturi la bănci sau luat credite de la ifnuri. Adică îți clonează identitatea, că acel selfie e decisiv în orice KYC. Mai pe înțelesul vostru, dacă cineva are un selfie cu tine și buletinul, scamerii pot face conturi pe exchange-uri crypto legale si pot spala/retrage bani în numele tau, iar dupa platforma raporteaza la autoritați ți te trezesti că ai de platit taxe că ai retras crypto de sute de mii/milioane de dolari” a mai adăugat acesta, în mesajul extrem de lung în care explică totul fără rețineri.

Potrivit acestuia, platforma ar avea aproximativ 100 000 de utilizatori care au investit deja peste 200 de milioane de euro, însă până la acest moment nu au apărut dovezi clare și nici informații oficiale cu privire la acest aspect.

El susține că „profiturile” vin de la cei care cred în astfel de înșelătorii: „Schema clasică ponzi, iar dacă le aduci clienți mai primești și bonusuri. Adică ești efectiv complice la înșelătorie. Și îți bagi singur prietenii și rudele” în ea.

„Totul se va opri când țeparii vor închide taraba, iar acel moment se va întâmpla atunci când după calculele lor oamenii nu vor mai băga bani. Și atunci lansează o “nouă platformă mai bună și cu câștiguri mai mari”. Pentru că sunt aceiași oameni în spatele lor și fraieri fără număr. Și căutați pe internet, sunt zeci de alte platforme identice care au închis taraba și oamenii au rămas cu țeapa luată” a mai spus acesta.

Reacțiile celor care cred în astfel de escrocherii nu au întârziat să apară, motiv pentru care Zmenta a revenit cu încă o postare, în încercarea de a-i convinge și pe alții să nu mai dea curs unor astfel de scheme piramidale.

„Este incredibil cum sunteți paranoici că globaliștii vor să vă facă rău, că nu autorizați meta să vă folosească datele fiind pe platforma lor, că vă sunt ascultate telefoanele, că statul vă urmărește, că băncile știu tot, dar voi vă dați dovada identității voastre unor necunoscuți. Dar sunteți fericiți pentru 3 lei pe care îi băgați oricum înapoi și că vă trimit ăia bani să vă plătiți shaorma în oraș” este doar una dintre replicile dure prin care acesta încearcă să atragă atenția.

