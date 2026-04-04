Mesaje și felicitări de Florii 2026. Urări speciale pentru cei dragi

Floriile 2026 se apropie! Descoperă mesaje de Florii speciale pentru Florin, Florentina și toți cei dragi. Trimite-le urări prin SMS sau online și sărbătorește această zi cu suflet.

Publicat: Sambata, 04 Aprilie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 18:23
La mulți ani de Florii! Să ai o zi frumoasă și inspirație în tot ce întreprinzi. | Shutterstock

Floriile se apropie și nu ar trebui să ratezi ocazia de a le spune celor dragi cât de importanți sunt pentru tine. Ziua de Florii este una dintre cele mai așteptate sărbători din calendarul ortodox și se celebrează cu o săptămână înainte de Paște. În 2026, Floriile se sărbătoresc pe 5 aprilie, cu o săptămână înainte de Paște, conform calendarului ortodox

Pentru că ne dorim să fii mai aproape de cei dragi, ți-am pregătit o listă cu mesaje de Florii 2026.

Dacă ai în familie pe cineva cu numele Florentina, Florin sau orice nume legat de floare, poți să-i transmiți o urare specială. Mai jos îți prezentăm o listă cu mesaje deosebite pe care le poți trimite chiar și prin SMS. Sute de români își aniversează onomastica de Florii, iar dacă ai rămas în pană de idei, aceste mesaje îți vor fi de mare ajutor.

Mesaje și felicitări de Florii 2026

„La mulți ani de Florii! Fie ca bucuria și frumusețea acestei zile să-ți umple sufletul și casa.”

„Floriile să-ți aducă liniște, zâmbete și momente pline de dragoste alături de cei dragi!”

„Cu ocazia Florilor, îți doresc o primăvară plină de speranță și clipe frumoase de neuitat.”

„Fie ca această zi de Florii să-ți aducă în viață parfum de flori și fericire nesfârșită.”

„La mulți ani de Florii! Să te înconjoare mereu dragostea și bucuria familiei.”

„Floriile sunt un prilej să sărbătorim viața și oamenii dragi – să ai o zi minunată!”

„Îți trimit gânduri bune și zâmbete de Florii, să-ți înfrumusețeze fiecare clipă.”

„Fie ca florile de Florii să îți aducă noroc, sănătate și momente speciale alături de cei dragi.”

„La mulți ani de Florii! Să ai mereu în suflet primăvara și speranța care înflorește cu fiecare zi.”

„Sărbătorește Florile cu inima deschisă și cu bucuria de a fi alături de cei pe care îi iubești!”

Mesaj de Florii pentru postări pe rețelele sociale

Floriile să-ți aducă zâmbete, flori și momente de neuitat alături de cei dragi!”

„Primăvara înflorește în sufletul tău – La mulți ani de Florii!”

„Să ai o zi de Florii plină de bucurie, parfum de flori și clipe frumoase!”

„Fie ca fiecare floare de azi să-ți aducă un strop de fericire și iubire.”

„La mulți ani de Florii! Să înflorească mereu speranța și zâmbetele în viața ta.”

„Floriile sunt aici să ne amintească cât de frumoasă e primăvara în sufletele noastre!”

„Un gând bun și o floare virtuală pentru tine de Florii – să ai o zi minunată!”

„Sărbătorește Florile cu inima deschisă și cu zâmbetul pe buze!”

„La mulți ani de Florii! Astăzi să înflorească doar lucruri frumoase în jurul tău.”

„Fie ca această zi de Florii să fie la fel de luminoasă și colorată ca un câmp de flori!”

Mesaje de Florii pentru familie

„La mulți ani de Florii! Să știi că prezența ta face viața noastră mai frumoasă, iar sufletul mai plin de lumină.”

„Floriile să-ți aducă bucurie și liniște, așa cum tu aduci în fiecare zi în familia noastră.”

„Fie ca această zi de Florii să-ți umple inima cu dragoste și căldura celor care te iubesc necondiționat.”

„La mulți ani, draga mea familie! Să înflorească mereu iubirea și armonia în căminul nostru.”

„Floriile ne amintesc cât de prețioși suntem unii pentru ceilalți. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată!”

„Sărbătorește Florile cu sufletul deschis, alături de cei care îți fac viața mai frumoasă – familia ta.”

„Fie ca florile de azi să vă aducă zâmbete sincere și clipe memorabile împreună.”

„La mulți ani de Florii! Vă doresc sănătate, iubire și momente simple care să vă încălzească sufletul.”

„Astăzi, de Florii, vă trimit îmbrățișări pline de dragoste și recunoștință pentru tot ce sunteți în viața mea.”

„Floriile să vă aducă pace în suflet și bucuria de a fi împreună, pentru că familia este cea mai frumoasă floare din viața noastră.”

SMS-uri potrivite pentru colegii de la muncă

„La mulți ani de Florii! Să ai o zi plină de zâmbete și energie bună la birou!”

„Floriile să-ți aducă voie bună și inspirație în tot ce faci. La mulți ani!”

„La mulți ani de Florii! Să fie o zi senină și plină de momente frumoase la serviciu.”

„Floriile să-ți aducă bucurie și echilibru în munca de zi cu zi. La mulți ani!”

„La mulți ani de Florii! Sper să ai o zi colorată și plină de optimism.”

„Sărbătorește Florile cu zâmbetul pe buze! La mulți ani și succes în tot ce faci.”

„La mulți ani de Florii! Să ai o zi plină de energie pozitivă și colegi veseli.”

„Floriile să-ți aducă liniște și momente frumoase chiar și în pauza de la birou. La mulți ani!”

„La mulți ani de Florii! Să ai o zi frumoasă și inspirație în tot ce întreprinzi.”

„Floriile să-ți aducă doar lucruri bune și zâmbete! La mulți ani, coleg drag!”

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
